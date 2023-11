10 sconti degni di nota per il Black Friday

Oggi è il Black Friday, cioè il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre, che negli Stati Uniti è il giorno del Ringraziamento, motivo per cui si è originariamente deciso di dedicare questa giornata, in cui le scuole erano chiuse e molti non lavoravano, per aprire con sconti e promozioni la stagione degli acquisti natalizi. Da alcuni anni il Black Friday non è più solo questo venerdì ma un periodo molto più lungo, anche se ogni negozio online ha le sue regole. Alcune campagne non fanno riferimento al Black Friday ma al Cyber Monday, per esempio parlando di Cyber Week, che è il lunedì successivo al Black Friday e che invece, per esempio, Amazon non chiama più così.

Insomma per chi è in cerca di qualche affare il weekend lungo che va da venerdì 24 a lunedì 27 potrebbe essere il momento giusto visto che le aziende fanno solitamente i loro sconti migliori in vista della chiusura dell’anno. Oltre a questi 11 sconti su Amazon e a questa breve guida ai principali siti che fanno sconti, qui sotto abbiamo selezionato alcuni prodotti con sconti interessanti e alcuni negozi interessanti che fanno sconti. Come sempre ricordiamo che se fate acquisti su Amazon potete usare degli strumenti online gratuiti per vedere l’andamento dei prezzi.

Samsung Galaxy s23

Sono tra i migliori smartphone con sistema operativo Android del 2023 secondo molte recensioni e su eBay quelli da 128 giga si trovano a 629 euro: neri, lilla, verdi e crema. È il prezzo più basso tra gli e-commerce che Consumismi si sente di raccomandare: sul sito di Samsung si trova a 979 euro. In generale eBay è sempre da tenere d’occhio in questo periodo dell’anno perché non è raro che faccia sconti anche più interessanti e significativi di quelli che si trovano su Amazon o altri e-commerce generalisti.

Airpods di seconda generazione

Non sono il modello più recente, ma sono quelli senza gommino che piacciono molto a molte persone che con i gommini nelle orecchie proprio non si trovano. Su Amazon, Mediaworld e Unieuro costano 99 euro, che è comunque un prezzo da auricolari di Apple ma il più basso dell’ultimo anno.

Altri auricolari

Per chi non è interessato nello specifico agli auricolari di Apple, in questi giorni c’è un buono sconto su quelli del marchio Jabra, molto affidabile e apprezzato per quanto riguarda questo genere di prodotti. Questi auricolari wireless con la cancellazione attiva del rumore (e i gommini) costano 60 euro, mentre di solito su Amazon si trovano a 100 e nei casi migliori a 70.

Un aspirapolvere Dyson

Dyson è il marchio di aspirapolveri senza filo più famoso e i suoi prodotti sono solitamente molto ambiti e costosi: il modello Dyson V12 Detect Slim è considerato da Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, il migliore in circolazione tra quelli di Dyson, tra le altre cose perché la batteria dura più degli altri (45 minuti) ed è poco rumoroso. Il prezzo pieno sarebbe 699: sul sito di Dyson è in sconto a 499 euro, così come anche su eBay.

Invece per chi vuole un aspirapolvere Dyson ma vuol spendere molto meno anche a costo di avere un modello meno recente, sul sito di Dyson e su eBay il V8 costa 299 euro.

Revlon One-Step

È una spazzola asciugacapelli abbastanza economica di cui qualche anno fa si parlò moltissimo: Consumismi l’aveva provata e recensita, trovando che fosse adatta sia per persone con i capelli lisci che vogliano dare una piega naturale ma con una certa “personalità”, che per persone con capelli ricci o crespi che vogliano farli apparire un po’ più lucidi e ordinati. In questi giorni su Amazon costa 36 euro, il prezzo più basso dal Prime Day del 2022.

Lego

Fa sconti fino al 40 per cento su alcuni set per adulti e bambini che potrebbero tornare utili per sistemare qualche regalo di Natale: sul sito si legge che è la loro «offerta Black Friday più grande di sempre».

Kartell

È uno dei pochi marchi che hanno aspettato il 24 novembre, cioè il giorno del vero e proprio Black Friday, per iniziare le loro offerte su Amazon: per esempio i classici componibili da due ripiani (molto usati come comodini se non avete letti eccessivamente alti) bianchi, viola, verdi, rossi e blu sono in sconto a 83 euro e questo contenitore-trullo è in sconto a 94 euro, entrambi i prezzi più bassi dall’ultimo Black Friday. C’è anche uno sconto sul loro famoso sgabello, questo qui, che costa 77 euro, una ventina in meno del solito, in vari colori.

Crocchette per animali

Chi ha cani e gatti da sfamare può fare un giro sul sito di cose per animali domestici Zooplus, che in questi giorni fa sconti su molti marchi e confezioni di crocchette.

Cosmetici

Avevamo già elencato tutte le promozioni dei principali siti di profumeria qui. Aggiungiamo che il sito del marchio di trucchi italiano EspressOh fa il 25 per cento di sconto su tutto (un gruppetto di redattrici ha fatto un ordine soprattutto a base di questo ma non solo) e che il marchio Kess Berlin, apprezzato da una redattrice soprattutto per il suo mascara, fa il 40 per cento su tutto con il codice CYBERWEEK.

Abbonamento a Paramount+

È forse l’ultima piattaforma di film e serie tv in streaming a essere arrivata in Italia ed è quindi probabile che molti non si siano mai iscritti: questo potrebbe essere il momento per provarla visto che fino al 27 novembre ci si può abbonare pagando 4 euro al mese per tre mesi, anziché i soliti 8. Per esempio ci trovate The Curse, la serie tv con Emma Stone di cui si è parlato un po’ nelle ultime settimane.

