Gli sconti per il Black Friday sono già cominciati

Da giorni, e in alcuni casi da settimane, molti negozi online hanno cominciato a proporre sconti in vista del Black Friday, la ricorrenza commerciale di fine anno che quest’anno cade il 24 novembre. Da un po’ di anni, infatti, i negozi iniziano a fare offerte sempre prima del Black Friday vero e proprio (il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre) e a finire sempre dopo, anche oltre il lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday.

Su Amazon per esempio le offerte del Black Friday sono iniziate venerdì e andranno avanti per dieci giorni: ne avevamo segnalate alcune qui. Qui sotto c’è una lista dei negozi online più grossi che fanno sconti in questi giorni, con le rispettive promozioni, ma molti altri grandi e piccoli le proporranno probabilmente nei prossimi giorni.

Elettrodomestici e generalisti

Per chi è in cerca di qualche promozione su elettrodomestici e prodotti tecnologici come smartphone, computer e smart TV in questi giorni le offerte sono migliaia. Una lista:

MediaWorld: le offerte per il Black Friday sono già partite. Sul sito si legge che andranno avanti fino al 22 novembre, ma alcune proseguiranno fino al 27 o al 30 Sul sito si trovano anche sconti in vista del Natale, che andranno avanti fino a metà dicembre

Unieuro: le offerte sono già in corso e andranno avanti fino a venerdì 24 novembre

Euronics: ha iniziato gli sconti l’1 novembre e continuerà fino al 27

Amazon: fa come ogni anno migliaia di sconti più o meno interessanti. Sono iniziati il 17 e andranno avanti fino al 27: qui ne avevamo raccolti alcuni.

eBay: le offerte si concentrano nelle cosiddette “Cyber Weeks”, due settimane di promozione dal 20 novembre al 3 dicembre. I prodotti scontati vanno dagli oggetti per il giardinaggio alla moda. I prodotti tecnologici inclusi nella promozione hanno sconti fino al 50 per cento: tra questi ci sono gli ultimi modelli di iPhone e i Samsung Galaxy

Durante ricorrenze come il Black Friday o il Cyber Monday capita di trovare sconti che non sono veri sconti o che in realtà sono meno vantaggiosi di quel che sembra, perché le aziende li propongono come tali approfittando del fatto che molte persone non sanno qual era il prezzo prima della promozione. Anche se non c’è un metodo infallibile per scovare questi imbrogli, ci sono alcuni siti che offrono la possibilità di confrontare i prezzi e le offerte dei vari siti. È più facile farlo con i prodotti tecnologici e gli elettrodomestici che con altro. Può essere utile fare una verifica con strumenti come Trovaprezzi.it, che mette in ordine di prezzo tutti i siti che vendono un determinato prodotto online. Oppure con Keepa e CamelCamelCamel, due strumenti che mostrano l’andamento dei prezzi su Amazon ma che possono essere utili anche per valutare i prezzi di altri siti, visto che spesso le cose su Amazon hanno prezzi tra i più bassi online. Tutti questi siti usano lo stesso sistema di guadagni per affiliazioni che usa a volte la sezione Consumismi del Post, e questo articolo.

Cosmetici e profumi

Per la Black Week, Sephora fa sconti dal 25 al 30 per cento su moltissimi prodotti come profumi e cosmetici compresi cofanetti che possono diventare anche regali di Natale, come quello del marchio Origins

Douglas lo ha rinominato “Beauty friday” e per l’occasione offre sconti per una settimana. La maggior parte delle offerte sono destinate a chi ha la carta fedeltà: bisogna inserire il codice FRIDAY25 per sconti del 25 per cento su ordini da almeno 69 euro e FRIDAY30 per uno sconto del 30 per cento su ordini da almeno 99 euro. Per chi non ha la tessera, il sito propone una selezione ridotta di prodotti scontati

Per “la settimana del Black Friday” su Lookfantastic ci sono sconti fino al 50 per cento su alcuni prodotti

Gli sconti di Pinalli inizieranno ufficialmente venerdì 24 e finiranno il 26 novembre, ma sul sito si trovano già prodotti scontati, come quelli di Mac in offerta al 50 per cento

Il sito di cosmetici e profumi Marionnaud, su una spesa online di almeno 69 euro, offre il 33 per cento di sconto inserendo il codice 33BLACK

Il sito di cosmesi e prodotti per capelli e corpo Ecco Verde fa sconti fino al 40 per cento fino al 27 novembre

Il costoso marchio di creme e prodotti per il corpo Kiehl’s fa il 25 per cento di sconto su tutto e include un omaggio di sei campioncini per gli acquisti sopra ai 100 euro

VeraLab, meglio conosciuto come il marchio dell’Estetista Cinica, fa sconti fino al 50 per cento per gli iscritti alla sua newsletter con regole diverse in base all’anno di iscrizione (una specie di programma fedeltà). Gli sconti fino al 35 per cento saranno accessibili a tutti dal 24 al 26 novembre.

Abbigliamento

Il negozio online di abbigliamento multimarca Asos fa sconti fino al 70 per cento. Gli iscritti a Asos Premier, ovvero coloro che pagano 20 euro all’anno e che hanno diritto alle spedizioni gratuite, con una spesa minima di 30 euro possono comprare tutto scontato del 50 per cento.

Per il Black Friday, il sito multimarca Zalando fa sconti fino al 70 per cento

Il sito di Benetton fa il 50 per cento di sconto su una selezione di articoli. Chi acquista tre capi ha uno sconto aggiuntivo del 10 per cento. Tutto fino al 26 novembre

Le offerte sul sito di abbigliamento di lusso Yoox erano partite il 18 novembre e termineranno il 28 novembre

La catena giapponese Uniqlo farà sconti dal 23 novembre al 3 dicembre

Anche i negozi online di singoli marchi di moda partecipano all’iniziativa del Black Friday. Tra questi ci sono Vans, Adidas, Nike (fino al 23 novembre inserendo il codice START23 si ottiene uno sconto del 25 per cento al momento del pagamento), Napapijri, Eastpak e Levi’s: molti di questi, tra l’altro, si trovano in sconto anche su Amazon, Asos e Zalando, ma conviene controllare anche sui siti dei rivenditori di abbigliamento sportivo che hanno già cominciato le promozioni come Sportler, MaxiSport e Cisalfa.

Altro

Il sito di arredamento e cose per la casa Archiproducts fa fino al 40 per cento di sconto su alcuni prodotti fino al 30 novembre

Ci sono già sconti fino al 70 per cento anche sul sito di cose per la casa e abbigliamento francese La Redoute

Il sito di oggetti “di design” Made in design fa sconti fino al 50 per cento su alcune cose: segnaliamo in particolare quelle del marchio Artemide e di Flos, in sconto del 20 e del 25 per cento

Il negozio online di vini Tannico ha delle promozioni giornaliere su una selezione di vini

Rinascente fa sconti fino al 50 per cento su una selezione di prodotti

Il sito di sex toys “di design” Lelo, di cui abbiamo scritto con entusiasmo in molte occasioni, fa sconti fino al 60 per cento.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.