I modi in cui Francesco Bagnaia può vincere il Motomondiale

Sabato e domenica a Valencia, in Spagna, sono in programma le ultime due gare dell’anno di MotoGP, la classe principale del Motomondiale: la prima è la cosiddetta gara sprint, ossia la corsa in formato ridotto che si tiene di sabato pomeriggio, mentre domenica c’è il Gran Premio vero e proprio. Entrambe assegnano punti validi per la classifica generale, anche se la gara sprint in quantità minore: una vittoria al sabato vale 12 punti, una la domenica 25.

Fra le tre classi principali che compongono il Motomondiale — Moto 3, Moto 2 e MotoGP — l’unica che assegnerà il titolo mondiale nell’ultimo weekend della stagione è proprio la MotoGP, dove ci sono due piloti che possono vincerlo: uno è il campione in carica Francesco Bagnaia, italiano, l’altro è lo spagnolo Jorge Martin. Entrambi corrono con una moto Ducati ma fanno parte di due squadre diverse: Bagnaia è del team ufficiale dell’azienda italiana mentre Martin fa parte di un team (Pramac Racing) che si serve di moto Ducati.

Tra tutte le gare corse finora (contando anche le sprint), Bagnaia ne ha vinte dieci e Martin dodici. Domenica scorsa, prima del penultimo Gran Premio della stagione, i due erano separati da 7 punti. Dopo la gara quel distacco è salito a 21 punti: Bagnaia è arrivato secondo mentre Martin ha avuto problemi alle gomme e ha concluso soltanto in decima posizione, vedendo quindi diminuire notevolmente le sue probabilità di vittoria del titolo (che sarebbe anche il primo).

Nelle due gare di Valencia di questo fine settimana sono in palio 37 punti complessivi e a Bagnaia basterà ottenerne 16 tra sabato o domenica, o 4 in più di Martin, per confermarsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Può succedere quindi già sabato con una di queste combinazioni di risultati elencate dal sito della MotoGP:

– Bagnaia vince e Martin non va oltre la terza posizione

–Bagnaia arriva secondo e Martin non va oltre la quinta posizione

– Bagnaia arriva terzo e Martin non va oltre la settima posizione

– Bagnaia arriva quarto e Martin non va oltre l’ottava posizione

– Bagnaia arriva quinto e Martin non va oltre la nona posizione

– Bagnaia arriva sesto e Martin non va a punti.

Se il titolo non dovesse essere assegnato sabato, i piazzamenti nella gara sprint andranno a determinare i risultati a cui i due piloti dovranno puntare nel Gran Premio di domenica per diventare campioni. In caso di pari merito il titolo andrà a Bagnaia per il maggior numero di Gran Premi vinti (attualmente 6 contro 4).

La gara sprint è in programma alle 14:55 di sabato e si potrà vedere anche in chiaro su TV8 mentre il Gran Premio di domenica alle 15 si potrà vedere in diretta soltanto sui canali Sky.

