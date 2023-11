Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio del Qatar di MotoGP, il penultimo della stagione

Il pilota italiano della Ducati non ufficiale Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio del Qatar di MotoGP arrivando davanti ad altri due piloti italiani della Ducati: Francesco Bagnaia del team ufficiale e Luca Marini del team Mooney VR46. La gara, corsa domenica sera sul circuito di Lusail, era la penultima della stagione ma non poteva essere già decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale tra Bagnaia, che è campione in carica, e lo spagnolo Jorge Martin, staccati di 7 punti in classifica dopo i risultati della gara sprint di sabato.

Ora Bagnaia ha 21 punti di vantaggio su Martin, che è arrivato decimo dopo una brutta partenza e dei problemi alle gomme. Il titolo mondiale verrà quindi assegnato all’ultima gara della stagione, in programma domenica prossima a Valencia.

Yet ANOTHER swing in #PECCOvsMARTIN! 🤯 We head to the finale with 21 points between them! ⚔️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/CYb4OgP8Pj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2023

