Un’auto è esplosa su un ponte al confine tra Stati Uniti e Canada, vicino alle cascate del Niagara

Mercoledì pomeriggio c’è stata un’esplosione su un’auto che stava attraversando il Rainbow Bridge, il ponte che collega il Canada e gli Stati Uniti nella zona delle cascate del Niagara: alcuni agenti di polizia informati sui fatti hanno detto al New York Times che le due persone che erano a bordo sono morte e che un agente della polizia di frontiera è rimasto ferito. Le foto e i video condivisi sui social network mostrano un posto di controllo in fiamme e una grande nuvola di fumo attorno al ponte. Un funzionario della contea di Erie, che si trova nel nord-ovest dello stato di New York, ha fatto sapere che il Rainbow Bridge è stato chiuso, così come altri tre ponti che collegano lo stato al Canada. L’FBI ha detto di aver aperto un’indagine.

Per ora le dinamiche dell’incidente non sono chiare. Secondo le autorità della città canadese di Niagara Falls, al momento dell’esplosione l’auto stava viaggiando verso gli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dagli agenti che hanno parlato con il New York Times stava procedendo ad alta velocità e potrebbe essere esplosa in seguito a una collisione. Uno degli agenti ha aggiunto che in base alle prime ricostruzioni sull’auto non sono state trovate tracce di esplosivi.

LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI. The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: "There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J — ABC News (@ABC) November 22, 2023

La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha confermato l’incidente, aggiungendo che le autorità locali sono intervenute per gestire la situazione. Hochul ha anche detto che la polizia sta collaborando con l’unità antiterrorismo dell’FBI per controllare gli ingressi nello stato.

L’esplosione è avvenuta mentre negli Stati Uniti decine di milioni di persone si stanno spostando per il giorno del Ringraziamento, una delle più importanti festività del paese, che si tiene ogni anno il quarto giovedì di novembre, domani.