L’Italia si è qualificata agli Europei di calcio

La Nazionale maschile di calcio si è qualificata agli Europei della prossima estate al termine dell’ultima partita delle qualificazioni, giocata lunedì sera contro l’Ucraina sul campo neutro di Leverkusen, in Germania. All’Italia bastava evitare la sconfitta per accedere alla fase finale degli Europei: il pareggio per 0-0 è stato quindi sufficiente per avere la certezza del secondo posto nel girone dietro l’Inghilterra, già qualificata da due turni.

La prossima estate, dal 14 giugno al 14 luglio, l’Italia potrà quindi difendere il titolo vinto nel 2021 al termine dell’edizione itinerante nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Lunedì sera hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati europei anche Repubblica Ceca e Slovenia, che si sono così aggiunte a Germania (qualificata in quanto nazionale ospitante del torneo), Albania, Austria, Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Ungheria, Olanda, Portogallo, Romania, Scozia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Gli ultimi tre posti verranno stabiliti dagli spareggi a cui sono già sicure di partecipare Bosnia, Finlandia, Georgia, Grecia, Israele, Lussemburgo, Polonia, Ucraina e Kazakistan. I sorteggi della fase a gironi sono invece in programma sabato 2 dicembre ad Amburgo, una delle dieci città tedesche che ospiteranno il torneo in estate.

