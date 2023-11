Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic alle ATP Finals

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic nella seconda partita dei gironi delle ATP Finals, l’importante torneo di fine anno tra i migliori otto tennisti della stagione, che si sta tenendo a Torino. Sinner ha vinto il primo set 7 a 5, Djokovic il secondo al tie-break, e anche il terzo è andato al tie-break, che Sinner ha vinto 7 a 2. Per Sinner è la seconda vittoria contro il tennista primo nel ranking mondiale di quest’anno: ad aprile aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz (nel frattempo sceso in seconda posizione) nella semifinale del torneo Masters 1000 di Miami.

Sinner, che è quarto nel ranking, è il primo italiano di sempre a vincere due partite nella stessa edizione delle ATP Finals, dopo quella contro il greco Stefanos Tsitsipas nella prima partita del girone giocata domenica. Nella terza partita del girone, in programma giovedì, Sinner giocherà contro il danese Holger Rune. In palio c’è l’accesso alle semifinali, che però dipenderà anche dal risultato dell’altra partita del girone, tra Djokovic e il polacco Hubert Hurkacz (entrato oggi nel torneo come riserva al posto dell’infortunato Tsitsipas).

Alle semifinali si qualificano i primi due del girone: attualmente Sinner è primo con due vittorie, mentre Djokovic e Rune hanno una vittoria ciascuno. Nel caso in cui tutti e tre arrivino a pari punti (cioè se Sinner perde contro Rune e Djokovic vince), il sistema con cui si decide la classifica finale del girone dipende da molti fattori (si tiene conto prima della percentuale di set vinti, poi della percentuale di game vinti e infine della posizione nel ranking mondiale). Il giornalista esperto di tennis e telecronista per la tv SuperTennis Luca Fiorino ha sintetizzato efficacemente in uno schema che ha pubblicato su X (Twitter) tutti gli scenari possibili: