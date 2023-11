Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la prima partita del suo girone alle ATP Finals di Torino contro il greco Stefanos Tsitsipas

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la prima partita del suo girone alle ATP Finals, l’importante torneo di fine anno tra i migliori otto tennisti della stagione. Sinner ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. La partita, come tutto il torneo, si giocava al Pala Alpitour di Torino. Questa sera nell’altra partita del girone di Sinner si affronteranno Novak Djokovic e Holger Rune: Sinner li affronterà entrambi nei prossimi giorni (il calendario non è ancora stato del tutto definito). La formula del torneo prevede due gironi con quattro tennisti, in ognuno dei quali i primi due si qualificano per le semifinali, in programma sabato prossimo. La finale sarà invece domenica 19 novembre.

Sinner, che è il numero 4 del ranking mondiale, è in un grande momento di forma ed è considerato uno dei favoriti di queste ATP Finals. Prima d’ora nessun tennista italiano ha mai vinto più di una partita nel torneo.

