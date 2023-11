Netanyahu ha detto che potrebbe accettare un accordo per la liberazione degli ostaggi

L'ONU ha detto che i bombardamenti israeliani hanno ucciso tre infermieri dell'ospedale al Shifa L'ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha detto che negli attacchi israeliani degli ultimi giorni sono stati uccisi tre infermieri dell'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, sotto cui Israele ritiene sia nascosta una base operativa di Hamas. L'OCHA ha anche detto che la struttura dell'ospedale è in condizioni critiche, e che l'impianto di distribuzione di ossigeno, i serbatoi d'acqua e il reparto maternità sono stati gravemente danneggiati.

L'esercito israeliano ha detto di aver trovato diverse armi di Hamas, nascoste all'interno di scuole, moschee e abitazioni private nella Striscia di Gaza. L'esercito ha fatto sapere che le armi sono state trovate nel corso di raid nel campo profughi di al-Shati e nella città di Beit Hanoun.

Netanyahu è disposto a un accordo per la liberazione degli ostaggi Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato intervistato dalla tv statunitense NBC, e ha detto per la prima volta dall'inizio della guerra di essere disposto ad accettare un accordo con Hamas per la liberazione delle persone prese in ostaggio nell'attacco compiuto il 7 ottobre dal gruppo radicale. È la prima volta dall'inizio della guerra che Netanyahu dice di essere disposto a trattare per la liberazione degli ostaggi: non ha fornito dettagli sull'eventuale accordo, e ha solo detto che «meno ne parlo, più aumenterò le possibilità che si materializzi».

Il punto di giornata • L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che l'ospedale al Shifa di Gaza, il più grande della Striscia, non sta più funzionando come tale a causa della prolungata mancanza di carburante per alimentarne i generatori. Tre neonati prematuri ricoverati nella struttura sono morti a causa della carenza di cure, ha detto il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas. • L'esercito israeliano ha detto di aver tentato di fare arrivare all'ospedale 300 litri di gasolio per far funzionare i generatori per un po' di tempo, ma che Hamas ha impedito che la struttura ricevesse il carburante. Il direttore dell'ospedale ha detto che 300 litri di gasolio sarebbero serviti a far funzionare l'ospedale solo per mezz'ora. • Anche il secondo ospedale più grande di Gaza, al Quds, che è circondato dai carri armati israeliani, sarebbe rimasto senza corrente elettrica, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, la divisione locale della Croce Rossa. • Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha parlato con il primo ministro del Qatar per cercare di aumentare gli aiuti umanitari destinati ai civili della Striscia di Gaza. • I servizi segreti interni di Israele, lo Shin Bet, e l'esercito hanno detto di aver catturato più di 20 miliziani di Hamas portati in Israele per essere interrogati.

Yousef Abu al Rish, viceministro del ministero della Salute della Striscia di Gaza (controllato da Hamas), ha detto che a causa dell'assenza di elettricità nell'ospedale al Shifa sono morti cinque bambini nati prematuri e sette persone gravemente malate.

Un pullman che trasporta persone con la cittadinanza canadese esce dalla Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah: era chiuso da venerdì ma oggi è stato riaperto per far passare aiuti umanitari e gruppi di palestinesi feriti o persone con nazionalità straniere Ali Moustafa/Getty Images

Il direttore dell'ospedale al Shifa ha detto che 300 litri di carburante sarebbero bastati solo per mezz'ora di attività Il direttore dell’ospedale al Shifa Muhammad Abu Salmiya ha detto ad Al Jazeera che le dichiarazioni dell’esercito israeliano secondo cui la struttura avrebbe rifiutato un’offerta di carburante sono «propaganda»: «Gli israeliani mi hanno contattato due volte a proposito di rifornimenti: la prima per offrire 2mila litri, poi un’altra per 300 litri. Tenete conto che l’ospedale ha bisogno di 8mila-12mila litri al giorno». Abu Salmiya ha anche parlato del luogo in cui l’esercito israeliano gli aveva detto che avrebbe lasciato il carburante e lo ha definito «pericoloso ed esposto a potenziali bombardamenti». «Gli ho detto di mandarne maggiori quantità in modo da poter azionare un generatore attraverso la Croce Rossa», ha aggiunto, spiegando che 300 litri di carburante durano solo 30 minuti.

Le persone uccise nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre sono 11.180 Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha diffuso un aggiornamento sul numero delle persone uccise nel territorio dal 7 ottobre: sono 11.180, di cui 4.609 bambini. Altre 28.200 persone sono state ferite.

Hamas avrebbe impedito all’esercito israeliano di dare del carburante all’ospedale al Shifa, dice l'esercito israeliano Oggi pomeriggio durante un’intervista con il canale televisivo statunitense NBC News, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele ha cercato di rifornire di carburante l’ospedale al Shifa di Gaza, per farne funzionare i generatori, ma che l’offerta è stata rifiutata. L’esercito israeliano ha detto di aver tentato di far arrivare all’ospedale 300 litri di gasolio mettendosi d’accordo con un funzionario della struttura. Li avrebbe portati in un luogo vicino alla struttura, concordato in precedenza, ma Hamas avrebbe impedito che il carburante arrivasse all’ospedale. L’esercito ha diffuso la registrazione di una telefonata che sarebbe avvenuta tra un militare e il funzionario della struttura e quella di un’altra telefonata con un funzionario del sistema sanitario di Gaza. Nella prima registrazione il militare spiega le modalità della consegna di carburante. Nella seconda il funzionario del sistema sanitario dice che Yousef Abu al Rish, viceministro del ministero della Salute della Striscia di Gaza (controllato da Hamas), ha vietato all’ospedale di accettare il carburante. L’esercito ha anche diffuso un video che mostrerebbe militari israeliani intenti a mettere le taniche di carburante nel luogo concordato. Finora nessun media internazionale ha potuto verificare queste informazioni parlando col personale dell’ospedale di al Shifa. In serata il portavoce dell’esercito israeliano Richard Hecht ha detto che il gasolio avrebbe potuto essere usato per alimentare le incubatrici dei neonati prematuri ma ha ammesso di non sapere per quanto tempo 300 litri sarebbero stati sufficienti. Hecht ha detto che le taniche portate dall’esercito non sono state prelevate.

Israele dice di aver catturato più di 20 miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza L'esercito israeliano e lo Shin Bet, i servizi segreti interni israeliani, hanno detto di aver catturato più di 20 miliziani di Hamas durante un'operazione congiunta nella Striscia di Gaza e di averli portati in Israele per interrogarli e ottenere informazioni.

La situazione nei principali ospedali del nord della Striscia di Gaza In tutta la Striscia di Gaza ci sono 36 ospedali, più di metà dei quali al momento non funziona. La maggior parte si trova al nord, la zona che Israele sta invadendo con il suo esercito, e ormai quasi tutti non funzionano o sono fortemente limitati nel proprio lavoro. La situazione è peggiore nelle strutture più grandi e che ospitano più persone: Al Shifa – È il più grande di tutta la Striscia e ha smesso di funzionare. Non c'è più elettricità, e i medici e il ministero della Salute della Striscia (controllato da Hamas) hanno accusato Israele di aver bombardato e danneggiato la struttura, rendendo impossibili le operazioni. Israele ha negato le accuse. Nella notte l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto di non riuscire più a comunicare con il personale dell'ospedale, che ha fatto avere alcune notizie solo attraverso i messaggi di alcuni singoli medici. Al Quds – È gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, che ha fatto sapere che l'ospedale ha smesso di funzionare per via della mancanza di elettricità. Sempre secondo la Mezzaluna Rossa l'ospedale è circondato dai carri armati israeliani. Una portavoce dell'organizzazione ha detto che la struttura è «sotto costanti bombardamenti» da parte dell'esercito israeliano, ma non si hanno notizie di danni ai suoi edifici. Ospedale Indonesiano – A quanto se ne sa sta continuando a operare ma in condizioni estremamente precarie: un fotografo palestinese stamattina ha pubblicato un video in cui si vedono i medici curare pazienti gravemente feriti per terra. I medici dell'ospedale hanno detto di non avere più elettricità e ossigeno a disposizione. Al Rantisi – Medici Senza Frontiere ha detto che l'ospedale è circondato dai carri armati israeliani. L'esercito israeliano ha detto che è stato del tutto evacuato, fatta eccezione per pochi membri del personale e alcuni pazienti. Al Nasr – La situazione è simile a quella dell'ospedale Al Rantisi: Israele ha detto che è stato quasi completamente evacuato. Medici Senza Frontiere ha detto al Washington Post che anche i medici hanno dovuto lasciare l'ospedale, lasciando indietro molti pazienti, tra cui neonati negli incubatori.

I neonati dell'ospedale al Shifa non sono ancora stati trasferiti Israele ieri aveva annunciato che avrebbe aiutato il trasferimento di decine di neonati che si trovano nell'ospedale al Shifa, il più grande di Gaza, in pericolo di vita perché gli incubatori dell'ospedale hanno smesso di funzionare. Non è ancora successo però, e uno dei medici dell'ospedale ha detto a Reuters che le condizioni in cui sono tenuti attualmente i bambini potrebbero portarli a sviluppare infezioni. Una foto inviata dal medico a Reuters mostra due letti con file di neonati sdraiati, alcuni con addosso coperte e altri solo con un pannolino. Il medico ha detto che per riscaldarli viene usato un condizionatore ancora funzionante. Secondo il ministero della Salute palestinese della Cisgiordania in tutto i neonati nell'ospedale sono 37, mentre altri due sarebbero morti proprio per via della carenza di cure adeguate dopo che l'ospedale ha smesso di funzionare. Sono tutti neonati nati prematuri che si trovavano nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Qualche foto da Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove stamattina diversi edifici sono stati completamente distrutti in un bombardamento israeliano. Il numero delle persone uccise nel bombardamento non è ancora certo perché ci sono dispersi sotto le macerie. Il ministero della Salute locale, controllato da Hamas, ha detto che sono state uccise almeno 13 persone. AP Photo/Fatima Shbair AP Photo/Fatima Shbair AP Photo/Fatima Shbair

L'assenza di comunicazioni dagli ospedali sta limitando i dati sulle persone uccise Una delle conseguenze della grave situazione negli ospedali di Gaza, molti dei quali sono senza elettricità o accerchiati militarmente, è la sempre maggiore difficoltà con cui le persone nelle strutture riescono a comunicare con l'esterno. Questo sta avendo conseguenze tra le altre cose sui dati delle persone uccise nella Striscia di Gaza che il ministero della Salute locale (controllato da Hamas) fornisce quotidianamente: oggi non ci sono stati praticamente aggiornamenti sui morti, se non in relazione ai bombardamenti israeliani nel sud della Striscia, dove invece non ci sono problemi nelle comunicazioni con gli ospedali. Non è un caso: l’elenco dei morti palestinesi infatti viene compilato da un ufficio del ministero della Salute nella città di Gaza, che riceve aggiornamenti costanti dagli ospedali che si trovano nella Striscia. Gli ospedali registrano tutte le persone ferite che occupano un letto e tutti i cadaveri che arrivano negli obitori, e poi condividono i dati con il ministero. I dati che risultano da queste comunicazioni sono considerati generalmente affidabili, nonostante Hamas gestisca un regime non democratico nella Striscia. Qui avevamo spiegato perché e come funzionano i calcoli del ministero:

Un peacekeeper delle Nazioni Unite è stato ucciso al confine col Libano Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che uno dei loro peacekeeper è stato ucciso nel sud del Libano durante una serie di scambi di attacchi tra l'esercito israeliano e il gruppo armato libanese Hezbollah, alleato di Hamas. Le missioni di peacekeeping (cioè per “mantenere la pace”) sono quelle che le Nazioni Unite inviano in zone di conflitto particolarmente delicate, al fine di evitare scontri armati o per garantire una mediazione tra le parti in causa. Non è chiaro se il colpo che ha ucciso il peacekeeper sia stato sparato dall'esercito israeliano o da Hezbollah, le Nazioni Unite hanno detto di aver aperto un'indagine al riguardo. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas Hezbollah ha tenuto impegnata una parte delle forze israeliane al confine nord di Israele, quello col Libano appunto, e i bombardamenti reciproci non si sono praticamente mai fermati.

Com’è cambiata la vita in Israele con l’inizio della guerra Dagli attacchi di Hamas in Israele è passato poco più di un mese, ma il trauma per quello che è successo, senza precedenti nella storia israeliana, sta continuando a produrre conseguenze rilevanti: una delle più raccontate dai giornali locali è un diffuso senso di insicurezza dovuto alla scarsa fiducia sia verso il governo di Benjamin Netanyahu, già molto contestato prima degli attacchi, sia verso l’intelligence e l’esercito, accusati di essere stati presi completamente alla sprovvista e di non avere avuto avvisaglie dell’attacco. La guerra in corso sta avendo anche effetti diretti sulla vita quotidiana di molti israeliani, amplificati dall’incertezza sugli esiti e la durata del conflitto. Nelle prime settimane dopo l’attacco di Hamas, in Israele sono state chiuse scuole, ristoranti, centri commerciali e locali. Abbiamo raccontato come si vive in Israele dal 7 ottobre scorso in questo articolo:

Un convoglio di aiuti umanitari aspetta di poter entrare nella Striscia di Gaza nella via principale del deserto egiziano di Ismailia, a circa 300 chilometri dal varco di Rafah, la frontiera tra Egitto e Striscia. EPA/KHALED ELFIQI

Ieri sera a Barcellona alcune migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione contro gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza, cominciati in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele e culminati in un'invasione di terra della Striscia di Gaza. Circa duemila manifestanti si sono scontrati con la polizia e hanno assaltato e occupato una stazione ferroviaria. Nella foto qui sotto gli agenti di polizia cercavano di contenere i manifestanti che provavano a fare irruzione nella stazione. AP Photo/Emilio Morenatti AP Photo/Emilio Morenatti

Sono ricominciate le evacuazioni dal varco di Rafah, dice Reuters Il varco di Rafah, la frontiera tra Striscia di Gaza ed Egitto, è stato riaperto dopo tre giorni, e secondo fonti nella sicurezza egiziana di Reuters stamattina sono ricominciate le evacuazioni di civili. Fino a tre giorni fa le evacuazioni di civili stavano avvenendo regolarmente ogni giorno con le stesse modalità: prima veniva pubblicata una lista con i nomi delle persone che sarebbero state fatte uscire, concordata da Israele e Hamas con la mediazione del Qatar e dell'Egitto, poi cominciavano le evacuazioni. Solitamente uscivano ogni giorno centinaia di stranieri o palestinesi con doppio passaporto, insieme ad alcune decine di feriti palestinesi in gravi condizioni. Oggi non è stata presentata nessuna lista: potranno uscire dalla Striscia le persone che comparivano nelle liste già concordate e che erano ancora in attesa di poterlo fare.

13 persone sarebbero state uccise in un bombardamento israeliano a Khan Yunis In mattinata il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che 13 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano. Non è chiaro se sia lo stesso bombardamento raccontato dal corrispondente della BBC Rushdi Abualouf (vedi l'aggiornamento subito sotto), anche se è probabile.

Il racconto di un bombardamento a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza Rushdi Abualouf, uno dei pochi giornalisti rimasti all'interno della Striscia di Gaza, corrispondente della BBC, ha raccontato un bombardamento israeliano compiuto stamattina dall'esercito israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Khan Yunis è la città in cui nelle ultime settimane è arrivato il maggior numero di profughi dal nord, centinaia di migliaia di persone, e fa parte delle zone che Israele definisce sicure per i civili. Abualouf, che è lì con la sua famiglia, ha detto che intorno alle 9:30 locali (le 8:30 in Italia) era andato a comprare alcune provviste per i suoi figli nel vicino paese di Bari Suhaila, e prima di tornare si era fermato a bere un tè con un uomo che glielo aveva offerto. «Improvvisamente quattro bombe sono cadute intorno a noi in rapida successione», ha detto Abualouf. «Le pietre volavano sopra le nostre teste. Si sentivano urla e vetri che volavano sopra di noi. Questa volta ho sentito la morte molto vicina». Abualouf ha detto di aver visto un isolato di circa 10 case completamente distrutto. «Le persone erano coperte di sangue e polvere», ha detto. «Ho visto quattro persone uccise e più di un centinaio di feriti, e sentivo le voci di quelli intrappolati sotto le macerie che urlavano per chiedere aiuto».

Il funerale di un soldato israeliano 21enne ucciso da Hamas durante le operazioni nella Striscia di Gaza. AP Photo/Ariel Schalit

Herzog dice che all'ospedale al Shifa «tutto funziona» Il presidente israeliano Isaac Herzog, intervistato dalla BBC, ha detto che non è vero che all'ospedale al Shifa di Gaza manca l'elettricità, che «tutto funziona» e che «ci sono molti inganni da parte di Hamas». In realtà la versione di Herzog non contrasta solo con quella fornita dal ministero della Salute di Gaza, controllato appunto da Hamas, ma anche con quella dei medici all'interno dell'ospedale e con le testimonianze raccolte dalle organizzazioni umanitarie internazionali.

Anche l'ospedale al Quds di Gaza ha smesso di funzionare La Mezzaluna Rossa palestinese, equivalente locale della Croce Rossa, ha fatto sapere che l'ospedale al Quds di Gaza, sotto la sua gestione, è del tutto fuori servizio e non è più operativo. Anche l'ospedale al Quds, come molti altri nella Striscia e quasi tutti quelli della città di Gaza, ha finito il carburante e non può più quindi produrre energia elettrica, fondamentale per tutte le attività più basilari dell'ospedale. Israele in queste settimane si è sempre opposto all'ingresso di carburante fra gli aiuti umanitari che arrivavano nella Striscia di Gaza, sostenendo che Hamas se ne sarebbe appropriato e lo avrebbe usato per scopi militari.

L'esercito israeliano ha fatto sapere che oltre a quello che parte dall'ospedale al Shifa oggi saranno garantiti altri due passaggi definiti sicuri per permettere ai civili di lasciare gli ospedali Rantisi e Nasser, sempre nella città di Gaza.

L'Autorità Palestinese ha comunicato l'uccisione di altre persone in Cisgiordania da parte di Israele Il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese, che governa la Cisgiordania, ha detto che questa mattina un uomo palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano durante un'operazione nella città di Burqa, in Cisgiordania. Altri tre palestinesi sarebbero invece stati uccisi ieri dall'esercito israeliano, sempre secondo il ministero della Salute palestinese. Il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese è diverso da quello della Striscia di Gaza, più spesso citato in queste settimane perché fornisce i dati sulle persone uccise nella Striscia. Dall'inizio della guerra le violenze in Cisgiordania sono molto aumentate, nonostante la situazione fosse già grave, e non c'erano mai state così tante persone uccise come nelle ultime settimane.

Anche oggi ci sarà una pausa dai combattimenti di 4 ore, ma solo in alcune zone Adraee ha anche annunciato che l'esercito israeliano garantirà una pausa dai combattimenti di 4 ore, dalle 10 alle 16 locali (quindi fino alle 15 italiane), come era già successo ieri. I combattimenti e bombardamenti però si fermeranno solo nei quartieri di Jabalia e Izbet Mlin di Gaza: l'obiettivo è sempre quello di favorire l'evacuazione dei civili. L'esercito israeliano dice che negli ultimi giorni «centinaia di migliaia di persone se ne sono andate dal nord della Striscia». Al momento è difficile stimare quanti civili palestinesi siano rimasti nella zona.

L'esercito israeliano dice che sarà aperto un passaggio sicuro per evacuare l'ospedale al Shifa Avichay Adraee, il portavoce dell'esercito israeliano di lingua araba, ha detto che è stato aperto quello che ha definito «un corridoio di auto-evacuazione» per favorire l'uscita in sicurezza delle persone che si trovano nell'ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza, che ha smesso di funzionare ed è in condizioni disperate. Le persone potranno usare la strada al Wahda per uscire dall'ospedale e raggiungere poi la strada Salah al Din, il principale collegamento tra il nord e il sud della Striscia di Gaza. Adreaee ha infatti detto che anche oggi, come negli scorsi giorni, Salah al Din sarà aperta dalle 9 alle 16 per il passaggio sicuro dei civili verso le zone a sud del torrente Wadi Gaza, che Israele definisce sicure (anche se di fatto non ha mai smesso di bombardarle).

Palestinesi trasportano alcuni anziani fuori da un ospedale per evacuare il nord della Striscia di Gaza e andare verso sud. Ahmed Zakot/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Un ufficio delle Nazioni Unite a Gaza è stato bombardato Le Nazioni Unite dicono che uno dei loro uffici a Gaza è stato colpito da bombardamenti nella notte. Nell'edificio c'erano centinaia di civili sfollati, e i bombardamenti avrebbero causato «un numero significativo» di morti e feriti. Al momento non si sa quanti. Il comunicato delle Nazioni Unite non accusa esplicitamente Israele dei bombardamenti.

L'evacuazione dei neonati dall'ospedale al Shifa Tra i pazienti dell'ospedale al Shifa, il più grande di tutta la Striscia, ci sono anche decine di neonati del reparto di terapia intensiva neonatale che rischiano di morire, dal momento che i macchinari e gli incubatori non funzionano per via della mancanza di elettricità: secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ieri due dei neonati sono morti per l'interruzione delle cure.

Israele ha annunciato ieri che oggi avrebbe aiutato a trasferire gli altri neonati in un ospedale più sicuro, dove potranno ricevere cure adeguate. Non è ancora chiaro quando e come avverrà il trasferimento, anche perché al momento non arrivano comunicazioni dall'ospedale al Shifa. Secondo il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania i neonati nell'ospedale sarebbero 37.

Le Nazioni Unite dicono che Israele ha «colpito direttamente» diversi ospedali di Gaza L'ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha detto che ieri l'esercito israeliano ha «colpito direttamente» diversi ospedali nella città di Gaza. Israele ieri aveva negato le accuse di aver colpito direttamente l'ospedale al Shifa, il più grande di tutta la Striscia, sostenendo che siano in corso solo combattimenti con i miliziani di Hamas nelle strade intorno all'ospedale. Aveva anche negato di assediare l'ospedale, dicendo che il lato est è ancora aperto per l'evacuazione dei civili. Oltre all'ospedale al Shifa, scrive l'OCHA, ci sono altri grandi ospedali del nord della Striscia rimasti completamente senza elettricità, come l'ospedale al Quds e l'ospedale indonesiano. Quasi tutti quelli nella città di Gaza hanno smesso di funzionare o sono sul punto di farlo.

L'OMS dice che non riesce più a comunicare con l'ospedale al Shifa Buongiorno. Anche stamattina le attenzioni di questa nuova fase della guerra, quella dei combattimenti per le strade della città di Gaza, sono concentrate sull'ospedale al Shifa, dove Israele sostiene che si trovi il centro operativo di Hamas: è il più grande di tutta la Striscia, da ieri è in condizioni disperate e ha smesso di funzionare, così come quasi tutti quelli in città. Nella notte l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha detto di aver perso i contatti con l'ospedale, dove si trovano migliaia di sfollati e centinaia di pazienti, molti dei quali avrebbero bisogno di cure in reparti di terapia intensiva.

Il punto di giornata • Quasi tutti gli ospedali della città di Gaza hanno smesso di funzionare o sono molto vicini a farlo: manca soprattutto l'elettricità, ma anche acqua, medicine, personale e gli strumenti più basilari per qualsiasi operazione. Molti sono accerchiati dai carri armati israeliani o dai combattimenti tra esercito israeliano e Hamas, con bombardamenti nelle vicinanze. • La situazione peggiore è quella dell'ospedale al Shifa, il più grande di tutta la Striscia: il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, e il personale dell'ospedale hanno accusato Israele di assediare e attaccare direttamente la struttura. • Israele ha negato di aver attaccato l'ospedale al Shifa e che ci sia un assedio in corso: il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha detto che il lato est dell'ospedale è aperto per il passaggio di civili. I medici però hanno detto che molti pazienti non possono spostarsi in alcun modo. Israele ha detto che sono solo in corso intensi combattimenti intorno all'ospedale. • Hagari ha anche annunciato che domani i neonati dell'ospedale al Shifa saranno trasferiti in una struttura più sicura, come richiesto dai medici di al Shifa. Oggi almeno uno dei neonati nel reparto di terapia intensiva è morto per l'interruzione delle cure dovuta alla mancanza di elettricità, ha detto il ministero della Salute di Gaza. • I rappresentanti dei paesi arabi e a maggioranza musulmana si sono incontrati a Riyad, in Arabia Saudita: hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e condannato «l'aggressione israeliana a Gaza», negando che si tratti di un'azione di autodifesa. • Il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ha parlato per la seconda volta dall'inizio della guerra, dicendo che l'Iran sostiene i gruppi armati che fanno parte del cosiddetto “asse della resistenza” «in tutti gli aspetti». Ha anche detto che «la cosa più importante al momento è che il mondo cambi opinione su Israele». • Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che dopo la guerra Israele dovrà mantenere il controllo militare sulla Striscia di Gaza.

Un aggiornamento sull'ospedale al Quds L'ospedale al Quds di Gaza, uno dei più grandi della città, sta continuando a lavorare nonostante la mancanza di elettricità. Da giorni la Mezzaluna Rossa palestinese, equivalente locale della Croce Rossa, che gestisce l'ospedale, riferisce di bombardamenti intorno alla struttura. Oggi ha fatto sapere che i carri armati israeliani sono arrivati a pochi metri dall'ospedale. La Mezzaluna Rossa ha detto che i neonati nell'ospedale sono denutriti perché manca il latte e fonti di nutrimento alternative che possano sostituirlo. Qui un video pubblicato un paio di ore fa con il personale dell'ospedale al lavoro con l'aiuto di torce, in mancanza di energia elettrica:

Un bombardamento israeliano sulla città di Gaza, 10 novembre. AP Photo/Leo Correa

Ahmed al Mokhallalati, un chirurgo plastico che lavora all'ospedale al Shifa, ha detto a Reuters che a partire dalla scorsa notte l'esercito israeliano ha «bombardato senza sosta l'ospedale al Shifa e le zone circostanti», che l'edificio dell'ospedale è stato distrutto ed è ora «completamente fuori servizio». Israele nega di aver colpito direttamente l'ospedale e ha confermato solo che sono in corso combattimenti nella zona circostante. Anche l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere ha detto che l'ospedale è stato colpito molte volte e che sono state uccise e ferite persone, basandosi sulle testimonianze del proprio staff nell'ospedale.

Netanyahu ha commentato anche le frasi dette di recente dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale Israele «dovrebbe smettere di uccidere donne e bambini nella Striscia». Il presidente israeliano ha detto che Macron «ha fatto un grave errore, un errore morale e fattuale». In sostanza secondo Netanyahu le responsabilità delle violenze sui civili della Striscia sarebbero da attribuire ad Hamas, perché impedirebbe ai civili di spostarsi dal nord verso sud, la zona che Israele indica come sicura per i palestinesi della Striscia. In queste settimane però non si sono praticamente mai fermati i bombardamenti israeliani anche sulle città del sud, dove si sono rifugiate centinaia di migliaia di persone rimaste senza casa.

Netanyahu dice che dopo la guerra Israele manterrà il controllo militare della Striscia di Gaza In una delle periodiche conferenze stampa in cui fa il punto sulla guerra, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che le forze israeliane hanno completato l'accerchiamento della città di Gaza e che sono in corso combattimenti intorno all'ospedale al Shifa, il più grande della Striscia, dove Israele ritiene ci sia il centro operativo di Hamas. Ha anche detto che l'esercito israeliano avrebbe ucciso «migliaia» di miliziani di Hamas. Ma la cosa politicamente più rilevante Netanyahu l'ha detta a proposito di quello che intende fare Israele dopo la guerra: Israele, ha detto, non dovrà rinunciare al controllo militare sulla sicurezza della Striscia di Gaza «in nessuna circostanza». Ha parlato di una forma di controllo che preveda «la capacità di entrare quando vuoi per eliminare i terroristi che potrebbero riemergere». «Non ci sarà alcun Hamas, non ci sarà un'autorità civile che educa i bambini all'odio verso lo stato di Israele, a uccidere gli israeliani, a eliminare lo stato di Israele», ha detto ancora Netanyahu.

La grande manifestazione per la liberazione degli ostaggi a Tel Aviv, in Israele In varie città di Israele sono in corso varie manifestazioni per chiedere l'immediata liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. La più grande è stata organizzata a Tel Aviv, dove per le strade si sono radunate decine di migliaia di persone, tra cui le famiglie degli ostaggi. Molti manifestanti se la sono presa con il governo di Benjamin Netanyahu, accusato di non fare abbastanza per trattare la liberazione dei prigionieri. Israele ritiene che negli attacchi del 7 ottobre in Israele Hamas abbia catturato più di 240 ostaggi israeliani e stranieri, ma non è chiaro se attualmente siano tutti prigionieri di Hamas, che dall'inizio della guerra ha più volte dichiarato la morte di alcuni ostaggi. Manifestanti sotto la scritta “Bring them home”, “portateli a casa”, a Tel Aviv. AP Photo/Ohad Zwigenberg

L'esercito israeliano aiuterà a spostare i neonati dell'ospedale al Shifa in un altro più sicuro Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che domani l'esercito aiuterà a evacuare i neonati che si trovano nell'ospedale al Shifa di Gaza. Hagari ha detto che la decisione è stata presa dopo un'esplicita richiesta dei medici dell'ospedale e che i bambini saranno spostati in un ospedale più sicuro. «Garantiremo l'assistenza necessaria», ha aggiunto Hagari. Nell'ospedale al Shifa ci sono decine di neonati nati prematuri nel reparto di terapia intensiva neonatale, che però non funziona più perché la struttura è rimasta senza elettricità: il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, ha detto che uno di loro è morto in conseguenza dell'interruzione delle cure. L'ong Physicians for Human Rights invece ha detto che i neonati morti sarebbero almeno due, e che altri 37 rischiano la vita per lo stesso motivo.

Palestinesi che se ne vanno dal nord della Striscia. Ahmad Hasaballah/Getty Images

Oggi l'agenzia di stato del Libano ha riferito che un drone israeliano ha colpito un veicolo civile in una zona distante circa 50 chilometri dal confine con Israele: i combattimenti al confine tra i due paesi vanno avanti da più di un mese, ma è la prima volta che un attacco arriva così lontano dal confine. Nell'attacco comunque non ci sono stati morti né feriti. Hezbollah, gruppo radicale libanese alleato di Hamas, ha iniziato a lanciare razzi verso il territorio israeliano poco dopo l'inizio della guerra: nelle settimane gli scontri si sono via via intensificati, ma finora non in un modo che possa far parlare di un allargamento del conflitto. Qui avevamo spiegato che cos'è Hezbollah:

Cosa ha detto il leader di Hezbollah nel suo secondo discorso dall'inizio della guerra Nel pomeriggio ha parlato per la seconda volta dall'inizio della guerra Sayyed Hassan Nasrallah, leader del gruppo armato radicale libanese Hezbollah, che è alleato di Hamas e dall'inizio della guerra si sta scontrando con l'esercito israeliano al confine tra Israele e il Libano. Ecco cosa ha detto, per punti: • «La cosa più importante al momento è che il mondo cambi opinione su Israele, che sta uccidendo migliaia di bambini e donne», ha detto Nasrallah. • L'Iran, sostiene Nasrallah, non decide per conto dei «movimenti di resistenza» (il modo in cui si fanno chiamare i gruppi islamisti affiliati all'Iran), ma li sostiene «in tutti gli aspetti». • Ha sottolineato l'importanza del drone che colpito una scuola nella città israeliana di Eilat, che Hezbollah aveva lanciato dalla Siria e secondo Nasrallah avrebbe «causato grande paura». Non erano state uccise persone e Israele aveva poi risposto con bombardamenti verso la Siria in cui erano stati uccisi 7 membri di Hezbollah, che Nasrallah ha definito «martiri». • Ha rivolto anche un messaggio «agli americani», dicendo che se vogliono l'interruzione dei combattimenti sui fronti secondari (come quello di Hezbollah al confine col Libano), loro devono interrompere quella che Nasrallah chiama «l'aggressione su Gaza».

Alcune foto dell'evacuazione di civili palestinesi dal nord della Striscia di Gaza: Ahmad Hasaballah/Getty Images Ahmad Hasaballah/Getty Images

Il reparto neonatale dell'ospedale al Shifa ha smesso di funzionare e due bambini sono morti, dice una ong L'organizzazione non governativa Physicians for Human Rights, che si occupa di investigare e documentare violazioni dei diritti umani soprattutto in ambito medico, scientifico e legale, ha dato alcuni importanti aggiornamenti sulla situazione all'ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza. Basandosi sulle testimonianze ricevute dalle persone all'interno dell'ospedale, l'organizzazione dice che anche il reparto di terapia intensiva neonatale ha smesso di funzionare per via della mancanza di elettricità: due bambini nati prematuri che si trovavano negli incubatori del reparto sarebbero morti, e altri 37 rischiano di morire in poco tempo. Al momento non è chiaro se i due neonati morti comprendano quello di cui era già stata data notizia dal ministero della Salute di Gaza, o se invece i neonati morti oggi siano in tutto tre. Il reparto di terapia intensiva sarebbe stato danneggiato da bombardamenti arrivati direttamente sull'ospedale, così come l'unico generatore di energia che era finora rimasto funzionante. Dentro l'ospedale, dice l'organizzazione, ci sono ancora centinaia di pazienti e circa 15mila sfollati che si rifugiano da giorni nella struttura. «La situazione che stiamo vedendo attualmente al Shifa non è più una catastrofe umanitaria, è una sentenza di morte collettiva», ha scritto l'ong, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas.

Cosa è venuto fuori dall'incontro di Riyad Dall'incontro tra i rappresentanti dei paesi arabi e di quelli a maggioranza musulmana che si è tenuto oggi a Riyad, in Arabia Saudita, è stato diffuso un comunicato congiunto in cui si chiede la fine dell'assedio dell'assedio di Israele a Gaza, l'ingresso di aiuti umanitari e l'interruzione delle esportazioni di armi verso Israele, oltre a un immediato cessate il fuoco. Nel comunicato viene anche rifiutata la descrizione della guerra nella Striscia di Gaza come un atto di autodifesa di Israele e si condannano «l'aggressione israeliana a Gaza, i crimini di guerra, i massacri barbarici e inumani compiuti dal governo di occupazione». All'incontro partecipavano i rappresentanti dell'Organizzazione della cooperazione islamica, di cui fanno parte più di 50 paesi a maggioranza musulmana, e della Lega araba, che riunisce invece i paesi del Nordafrica e della Penisola araba.

Il governo israeliano nega di star assediando e attaccando l'ospedale al Shifa L'esercito israeliano ha diffuso un video in cui il capo del Cogat, un organo del ministero della Difesa che si occupa tra le altre cose di coordinare le attività dell'esercito che riguardano i civili, nega che Israele stia attaccando e assediando l'ospedale al Shifa, il più grande della città Gaza. Nel video Moshe Tetro, capo del Cogat, dice che sono in corso solo combattimenti tra l'esercito israeliano e Hamas intorno all'ospedale e che non ci sarebbe alcun assedio perché la parte est dell'ospedale è ancora aperta. Ha anche detto di aver sentito il direttore dell'ospedale per offrirsi di coordinare l'evacuazione di civili dalla struttura. Il direttore e altri lavoratori dell'ospedale dicono da giorni che per molti pazienti non è possibile andarsene. Un chirurgo dell'ospedale ha detto che la struttura non ha più acqua, cibo ed elettricità a disposizione e che il reparto di terapia intensiva è stato colpito in uno degli attacchi arrivati nella zona.

L'ospedale al Ahli sta curando circa 150 pazienti, in qualche modo Un chirurgo dell'ospedale al Ahli di Gaza ha inviato un messaggio alla BBC dicendo di aver messo in piedi un ospedale da campo insieme ad altri due chirurghi: ci sono circa 150 pazienti sistemati su dei materassi per terra, ha detto. Questo al momento basterebbe a renderlo l'unico ospedale in funzione nella città di Gaza: gli altri non possono più operare per via della mancanza di carburante e strumenti, oppure perché sono di fatto assediati dall'esercito israeliano.

Bambini palestinesi tra le persone che se ne vanno dal nord della Striscia di Gaza, 10 novembre. Mohammed Talatene/dpa

La Mezzaluna Rossa palestinese, equivalente locale della Croce Rossa che a Gaza gestisce l'ospedale al Quds, ha detto che i carri armati israeliani sono ormai a 20 metri dall'ospedale e che ci sono stati attacchi diretti dell'esercito israeliano contro la struttura. Oltre ai pazienti e al personale sanitario all'ospedale al Quds ci sono circa 14mila palestinesi sfollati che lo usano come rifugio. Israele ha ordinato l'evacuazione di al Quds e di tutti gli altri ospedali di Gaza, ma i medici finora si sono sempre rifiutati dicendo che molti pazienti non possono essere spostati.

All'ospedale al Shifa un neonato è morto e altre decine sono a rischio Sempre secondo Ashraf Al-Qidra, portavoce del ministero della Salute di Gaza che si trova dentro l'ospedale al Shifa, uno dei neonati negli incubatori dell'ospedale sarebbe morto perché non ha potuto ricevere le cure necessarie, visto che i dipendenti della struttura non sono in condizioni di operare per via degli attacchi israeliani. Qidra ha detto che nei tetti degli edifici vicini all'ospedale si sono posizionati diversi cecchini israeliani che di tanto in tanto sparano contro la struttura e non permettono ai medici e alle persone di muoversi in tranquillità. Per questo anche gli altri neonati negli incubatori del reparto neonatale in questo momento rischiano di fatto di morire per mancanza di cure adeguate. A breve inoltre potrebbe finire l'elettricità anche nel loro reparto, come già successo in quasi tutto il resto dell'ospedale. Non è chiaro quanti siano di preciso i neonati, ma dovrebbero essere diverse decine: Qidra, che si trova all'interno dell'ospedale, ha detto che sono 45; il ministro della Salute palestinese, che fa parte del governo dell'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania ed è solitamente affidabile, ha detto invece che i neonati sono 39.

Un paziente dell'ospedale al Shifa è stato ucciso da un bombardamento israeliano, dicono le autorità di Gaza Ashraf Al-Qidra, portavoce del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che in uno dei ripetuti bombardamenti israeliani sull'ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza, è stato ucciso un paziente nel reparto di terapia intensiva. L'esercito israeliano non ha risposto a richieste di chiarimenti in merito né ha commentato la vicenda, ma ci sono diverse testimonianze sul campo di attacchi aerei nella zona dell'ospedale e sull'ospedale stesso, che al momento ha quasi del tutto smesso di funzionare, fatta eccezione di pochi reparti.

Una casa distrutta dai bombardamenti a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza Ahmad Hasaballah/Getty Images

L'esercito israeliano ha detto di aver condotto un attacco aerei nei pressi della scuola di al Buraq, nella città di Gaza, dove secondo un portavoce dell'esercito si nascondevano vari «terroristi di Hamas»: alcuni sono rimasti uccisi, tra cui il comandante Ahmed Siam. Venerdì il direttore dell'ospedale al Shifa, Mohammad Abu Selmeyah, aveva detto ad alcune agenzie di stampa che almeno 25 civili erano rimasti uccisi in un attacco sulla scuola di al Buraq.

È in corso una pausa dai combattimenti nella zona del campo profughi di Jabalia L'esercito israeliano ha detto che tra le 10 e le 14 (tra le 9 e le 13 ora italiana) ci sarà una pausa dai combattimenti nella zona del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Un portavoce dell'esercito l'ha definita una «pausa tattica locale» e ha spiegato che è stata attivata per favorire l'evacuazione dei civili dal nord al sud della Striscia, attraverso la strada Salah ad-Din. A fine ottobre l'esercito israeliano aveva bombardato il campo profughi di Jabalia, causando enormi danni alle infrastrutture e uccidendo decine di civili.

Bombardamenti sulla Striscia di Gaza, fotografati dal sud di Israele (AP Photo/Leo Correa)

Anche oggi i civili avranno alcune ore per evacuare il nord della Striscia L'esercito israeliano ha detto che tra le 9 e le 16 (tra le 8 e le 15, ora italiana) di sabato i civili che si trovano nel nord della Striscia di Gaza potranno spostarsi verso sud. Il passaggio sarà consentito sulla strada Salah ad-Din, il principale collegamento tra il nord e il sud della Striscia. Negli ultimi giorni centinaia di migliaia di persone hanno lasciato l'area nord della Striscia, dove si stanno concentrando le operazioni dell'esercito israeliano e i combattimenti contro le milizie di Hamas. L'esercito israeliano definisce “sicura” l'area della Striscia che si trova a sud del canale Wadi Gaza: in realtà i bombardamenti continuano anche lì, seppure in misura minore rispetto al nord. Inoltre ci sarà una pausa delle operazioni militari di quattro ore, tra le 10 e le 14 (le 9 e le 13 in Italia) nell'area del campo profughi di Jabalia, per favorire l'evacuazione dei civili.

L'ospedale al Shifa ha smesso di funzionare, secondo il ministero della Salute di Gaza Un portavoce del ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che sabato mattina l'ospedale al Shifa ha esaurito il carburante e ha dovuto interrompere completamente le operazioni: non potrà più fornire assistenza medica ai pazienti. Al Shifa è il principale ospedale della Striscia, e si trova nella parte ovest della città di Gaza. Oltre ai pazienti e ai feriti ospita centinaia di civili che nelle ultime settimane hanno dovuto lasciare le proprie case. Secondo Israele, la zona intorno all'ospedale sarebbe il principale centro operativo di Hamas.

La situazione all'ospedale al Shifa è disperata Dopo gli intensi combattimenti di venerdì, anche nella giornata di sabato stanno continuando gli attacchi nella zona dell'ospedale al Shifa, nella città di Gaza. Al Jazeera ha parlato nuovamente con il direttore generale dell'ospedale, Muhammad Abu Salmiya. Ha detto che molti pazienti stanno morendo, dato che l'ospedale non è più nelle condizioni di poterli curare: nella struttura mancano l'acqua, gli strumenti medici e la corrente elettrica, e anche la connessione internet è malfunzionante. «Siamo tagliati fuori dal mondo», ha detto Abu Salmiya, aggiungendo che l'ospedale è circondato dall'esercito israeliano. Ieri Abu Salmiya aveva detto che solo quattro sezioni dell'ospedale erano ancora operative: l'unità di terapia intensiva, l'unità di incubazione per bambini, la sala operatoria e l'unità di dialisi. Sabato mattina Marwan Abu Saada, un chirurgo che si trova nell'ospedale, ha detto alla BBC che il principale reparto di terapia intensiva è stato colpito da un attacco, non è chiaro se aereo o di terra. Alcuni testimoni dicono inoltre che nessuno può entrare né uscire dalla struttura, intorno alla quale sono in corso intensi combattimenti e attacchi aerei. Diverse organizzazioni umanitarie si sono dette molto preoccupate per la situazione nell'ospedale. Il direttore del Comitato internazionale della Croce Rossa, Robert Mardini, ha detto che la situazione è «disperata» e che gli ospedali, i pazienti, i medici e il sistema sanitario «devono essere protetti. Punto». L'esercito israeliano ha confermato alla BBC che sono in corso «intensi combattimenti contro Hamas nei pressi dell'area in questione», cioè quella dell'ospedale al Shifa, senza fornire ulteriori dettagli. I combattimenti si stanno concentrando anche intorno ad almeno altri quattro ospedali nel nord della Striscia: Mohammad Abu Mughaiseb, vice responsabile medico di Medici senza Frontiere per la Striscia di Gaza, ha detto che se non ci sarà presto un cessate il fuoco o almeno qualche forma di aiuto, «gli ospedali [della Striscia] si trasformeranno in un cimitero».

L'incontro dei rappresentanti dei paesi arabi e islamici, a Riyad È in programma oggi a Riyad, la capitale dell'Arabia Saudita, un incontro tra i rappresentanti dell'Organizzazione della cooperazione islamica, di cui fanno parte più di 50 paesi a maggioranza musulmana, e della Lega araba, che riunisce invece i paesi del Nordafrica e della Penisola araba. Inizialmente i membri delle due organizzazioni avrebbero dovuto incontrarsi separatamente, ma i due eventi sono stati unificati. I ministri e i capi di stato o di governo presenti dovrebbero discutere della situazione nella Striscia di Gaza e trovare una posizione comune per chiedere la fine della guerra. Parteciperà all'incontro anche il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, che quindi visiterà l'Arabia Saudita per la prima volta dopo che i due paesi hanno ristabilito le relazioni diplomatiche, lo scorso marzo. Iran e Arabia Saudita sono tra i paesi più influenti del Medio Oriente, ma per anni hanno avuto rapporti conflittuali e interessi contrastanti. Sabato mattina, prima di imbarcarsi sul volo per Riyad, Raisi ha detto che «Gaza non è il luogo delle parole, ma dell'azione».