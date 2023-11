Il racconto del rapimento di Luis Manuel Díaz

Caricamento player

Luis Manuel Díaz, padre del calciatore colombiano del Liverpool Luis Díaz, ha raccontato pubblicamente cosa gli è successo dopo essere stato rapito dall’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), un gruppo di guerriglieri attivo in Colombia. Díaz era stato rapito il 28 ottobre ed è rimasto sotto sequestro per quasi due settimane prima di essere liberato giovedì.

Díaz ha raccontato che inizialmente pensava che i rapitori avrebbero chiesto un riscatto, ma che la sua liberazione è poi avvenuta senza alcuno scambio di denaro. Secondo quanto dichiarato dall’ELN, che ha rivendicato la responsabilità dell’accaduto, il rapimento di Díaz sarebbe stato «un errore».

Díaz era stato rapito da alcuni uomini armati vicino a un benzinaio di Barrancas, la cittadina nel nord della Colombia, vicino al confine col Venezuela, dove vive insieme alla moglie, Cilenis Marulanda, che era stata a sua volta trattenuta per qualche ora e poi liberata. Díaz, che ha 58 anni e gestisce una fondazione sportiva per avvicinare i bambini al calcio, ha raccontato di aver dovuto fare a cavallo un lungo tragitto di montagna, sotto la pioggia e in balia di molti insetti, senza riuscire a dormire per giorni.

La polizia colombiana sospetta che sia stato rapito da alcuni affiliati al gruppo mafioso locale Los Primos e sia stato consegnato all’ELN in un secondo momento. Sabato ha fatto sapere di aver arrestato quattro persone sospettate di essere responsabili del rapimento e di aver smantellato il gruppo Los Primos, in un’operazione condotta con l’aiuto dei servizi segreti britannici. Díaz ha raccontato di essere stato trattato meglio dopo essere stato consegnato al gruppo dell’ELN, che gli ha promesso che lo avrebbero liberato il prima possibile. «Mi hanno detto di stare tranquillo, che non mi sarebbe successo nulla, che sapevano che ero una persona umile e apprezzata dai miei compaesani per il lavoro che svolgo».

Durante una partita, la scorsa domenica, Luis Díaz aveva alzato la maglia della sua squadra dopo aver segnato un gol per mostrarne un’altra, con la scritta «libertà per papà».

🚨 Luis Manuel Díaz, Lucho’s father, has been released today after spending the last 12 days kidnapped in Colombia.

He’s with the police now after being released, as @VickyDavilaH reports.

Wonderful news for Luis Díaz; his dad and mom are finally both free and safe. pic.twitter.com/VjYxPlx60p

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2023