Netanyahu dice che Israele non vuole «conquistare, occupare o governare Gaza»

Il punto alle 23:30 - La novità più importante della giornata è stata la concessione da parte di Israele di pause quotidiane di quattro ore ciascuna per agevolare lo spostamento dei civili palestinesi dal nord verso il sud della Striscia di Gaza. A ogni modo, le autorità israeliane hanno ribadito che non ci sarà alcun cessate il fuoco fino a quando non saranno liberate tutte le persone prese in ostaggio. - A questo proposito le Brigate al-Quds, il braccio armato del Jihad Islamico, hanno annunciato che avrebbero liberato per «motivi umanitari» due ostaggi israeliani: una donna di 77 anni che ha bisogno di un deambulatore per camminare e un ragazzino di 13 anni affetto da asma. L'annuncio è stato accompagnato da un video dei due ostaggi. - Durante la giornata sono proseguiti gli attacchi di terra israeliani nella Striscia e in particolare attorno ai principali ospedali della città di Gaza, dove secondo Israele ci sarebbero le basi operativi di Hamas. L'esercito israeliano ha fatto sapere che rafforzerà le operazioni di terra in città. - Nel frattempo stanno continuando anche gli scontri in Cisgiordania, l'altra regione che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia, dove secondo le autorità locali sono state uccise almeno 14 persone. - Diversi paesi europei hanno annunciato ulteriori aiuti umanitari per la popolazione palestinese nell'ambito della conferenza umanitaria indetta dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui in totale gli aiuti supereranno la cifra di 1 miliardo di euro. - Il gruppo dei ribelli Houthi, una milizia sciita sostenuta dall'Iran che controlla parte dello Yemen, ha rivendicato il lancio di «una serie di missili balistici» verso «diversi obiettivi sensibili» nel sud di Israele, tra cui la città portuale di Elat.

Diversi paesi europei hanno annunciato ulteriori aiuti umanitari per la popolazione palestinese Oggi a Parigi si è tenuta una conferenza umanitaria indetta dal presidente francese Emmanuel Macron per coordinare il sostegno della Comunità internazionale alla popolazione palestinese. All’incontro hanno partecipato tra gli altri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, oltre a un'ottantina di rappresentanti di vari paesi e organizzazioni internazionali. Al termine dell’incontro, Macron ha detto che i paesi partecipanti hanno concordato di devolvere un totale di più di 1 miliardo di euro in aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese, sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania: il presidente francese ha chiarito che la cifra comprende gli aiuti che erano già stati annunciati, ma che la somma totale non è ancora definitiva. Sia la Francia che la Germania e la Danimarca hanno annunciato ulteriori aiuti umanitari, mentre von der Leyen ha detto che l’Unione ha «quadruplicato il sostegno umanitario per la Striscia e la Cisgiordania», portandolo a 100 milioni di euro. Tajani invece ha ricordato l’invio verso la Striscia di Gaza della Vulcano, una nave militare dotata di strutture sanitarie che farà prima rotta su Cipro, per poi unirsi ad altre quattro navi militari italiane attualmente impegnate nella missione di pattugliamento “Mediterraneo sicuro“.

Attacchi israeliani in corso nel sud della Striscia AP Photo/ Leo Correa

Cosa c'entra l'Iran con la guerra a Gaza Il ruolo dell’Iran nella guerra in corso tra Israele e Hamas è una questione molto discussa e importante. L’Iran sostiene, arma e in parte controlla una serie di milizie e di gruppi armati in numerosi paesi in tutto il Medio Oriente, tra cui Libano, Siria, Iraq e Yemen: tra queste milizie ci sono anche Hamas e gli Houthi.

Il regime iraniano definisce questo insieme di milizie fedeli come il «fronte della resistenza», o l’«asse della resistenza», dove la resistenza è nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, i due storici nemici dell’Iran. Come mostra anche il lancio di missili di stasera rivendicato dagli Houthi, dal giorno dell’attacco di Hamas tutti questi gruppi hanno intensificato le proprie attività e hanno organizzato attacchi o assalti nei confronti di strutture militari israeliane o statunitensi.

Del ruolo dell'Iran nella guerra a Gaza ne ha parlato Eugenio Cau nella nuova puntata di Globo assieme a Lorenzo Trombetta, giornalista e autore specializzato in storia contemporanea del Medio Oriente:

Il gruppo dei ribelli Houthi, una milizia sciita sostenuta dall'Iran che controlla parte dello Yemen, ha rivendicato il lancio di «una serie di missili balistici» verso «diversi obiettivi sensibili» nel sud di Israele, tra cui la città portuale di Elat. Stando a quanto ha scritto su X il portavoce del gruppo, Yahya Saree, i missili avrebbero colpito i loro obiettivi, «nonostante il nemico», cioè Israele, «mantenga la riservatezza» sulla questione. Saree dice che gli Houthi continueranno a compiere operazioni militari in sostegno alla popolazione civile palestinese fino a quando cesserà quella che ha definito «l'aggressione di Israele» contro Gaza.

Un militare palestinese durante gli scontri contro l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania AP Photo/ Majdi Mohammed

Le pause giornaliere che Israele concederà per le evacuazioni saranno in zone sempre diverse Un funzionario israeliano sentito dal Times of Israel ha detto che le pause giornaliere che Israele ha concordato per far evacuare i civili palestinesi dal nord della Striscia dureranno quattro ore e saranno ogni giorno in aree diverse della parte nord della Striscia. Secondo le informazioni fornite dal funzionario, in queste fasce orarie i civili potranno usare i due corridoi umanitari stabiliti da Israele per spostarsi verso sud, dove i combattimenti sono meno intensi, oppure lasciare le loro case per comprare cibo, medicine e altri beni di prima necessità. Le zone in cui verranno effettuate le pause saranno comunicate con pochissimo anticipo per evitare che Hamas possa prepararsi a compiere eventuali attacchi, ha detto.

A ogni modo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun cessate il fuoco fino a quando non saranno liberati tutti gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, come sempre oggi aveva ribadito il ministro della Difesa Yoav Gallant in un comunicato.

Il numero dei morti nelle operazioni militari israeliane a Jenin, in Cisgiordania, è salito a 14 Il ministero della Salute della Cisgiordania ha detto che il numero dei morti nelle operazioni militari compiute da Israele a Jenin è salito a 14. L'Autorità palestinese, che governa la Cisgiordania, ha fatto sapere che negli scontri contro l'esercito israeliano sono state ferite almeno 15 persone.

Come abbiamo raccontato in questo articolo, le operazioni militari israeliane sono aumentate in modo sensibile anche in Cisgiordania, ma in vent'anni non c'erano mai stati così tanti morti tra i palestinesi. Le violenze erano in aumento già prima dello scoppio della guerra con Hamas, ma da allora sono cresciute ulteriormente, e si teme che la situazione possa degenerare:

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che il sistema di difesa antiaerea di Israele ha intercettato un missile diretto verso la città di Elat, che si trova sul mar Rosso, nell’estremo sud del paese. Stando a quanto ha detto Hagari, non risultano danni o feriti nel territorio israeliano. L’esercito di Israele continuerà a rafforzare le proprie operazioni di terra nella città di Gaza «e raggiungerà ancora più roccaforti di Hamas», ha aggiunto.

Il fumo provocato da un'esplosione in seguito a un attacco compiuto da Israele sulla città di Gaza AP Photo/ Victor R. Caivano

L'OMS è preoccupata per la crisi sanitaria nella Striscia L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato che l’emergenza sanitaria legata agli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza sta facendo «aumentare in maniera significativa il rischio di infezioni batteriche» e malattie come varicella e scabbia. In un comunicato, l’OMS ha detto che dalla metà di ottobre all’8 novembre sono già stati segnalati più di 33.550 casi di diarrea, 8.944 casi di scabbia e pidocchi, oltre a 12.635 casi di irritazioni cutanee, 54.866 infezioni respiratorie e più di mille casi di varicella. Tutto questo ha a che fare anche con la scarsità di acqua potabile, che per la Striscia era un grosso problema già prima dell’inizio del conflitto. Lo avevamo spiegato qui:

Intanto sono state segnalate esplosioni nella zona dell'ospedale indonesiano di Jabalia, nel nord della Striscia, dove si trova il più grande degli otto campi profughi del territorio. Alcuni media parlano di persone ferite, ma al momento non ci sono informazioni certe.

Sembra che l’esercito israeliano si trovi a poche centinaia di metri dall’ospedale Al Shifa, il più grande di tutta la Striscia, che Israele ritiene essere il centro operativo di Hamas. Già in mattinata c’erano stati scontri non lontano dall'ospedale, che secondo Israele Hamas usa come “scudo”.

Il Jihad Islamico libererà due ostaggi israeliani Le Brigate al-Quds, braccio armato del Jihad Islamico, hanno annunciato che libereranno per «motivi umanitari» due ostaggi israeliani, la 77enne Hanna Katzir e il 13enne Yagil Yaakov. La donna ha bisogno di un deambulatore per camminare, il ragazzo è affetto da asma. L'annuncio è stato accompagnato da un video dei due ostaggi.



Un soldato israeliano in un appartamento durante un’operazione di terra nella Striscia di Gaza (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Israele concederà quattro ore di pausa al giorno negli attacchi nel nord della Striscia Il portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha annunciato che Israele ha accettato di istituire una pausa giornaliera di quattro ore negli attacchi nel nord della Striscia di Gaza: la pausa verrà annunciata con tre ore di anticipo per permettere l'evacuazione dei civili ancora presenti nell'area (sono numerosi, nell'ordine delle centinaia di migliaia). L'esercito israeliano ha assicurato che non saranno svolte operazioni militari durante la pausa e che verrà aperto un secondo corridoio umanitario, lungo una strada nei pressi della costa. Il governo israeliano ha specificato che non si tratta di un “cessate il fuoco”, di cui non si potrà discutere fin quando «non verranno rilasciati tutti gli ostaggi».



In Israele si discute di quattro fotogiornalisti presenti al confine sin dalle prime ore del mattino del 7 ottobre In Israele è stata molto commentata, anche da esponenti del governo, una notizia pubblicata da HonestReporting, sito che definisce come propria missione «combattere il pregiudizio contro Israele nei media». Il sito ha pubblicato oggi un'inchiesta che evidenzia la presenza di fotogiornalisti, collaboratori dei media internazionali CNN, Associated Press, New York Times e Reuters, nei luoghi in cui Hamas è penetrata in Israele il 7 ottobre, sin dalle prime ore del mattino. HonestReporting si chiede che cosa «ci facessero i fotografi a quell'ora del mattino» nei pressi del confine e arriva alla conclusione che fossero stati avvertiti in anticipo dell'azione che avrebbe portato al massacro di oltre 1400 israeliani fra militari e civili. Il sito ha ricostruito i movimenti di almeno quattro fotogiornalisti, che sono stati testimoni di rapimenti e di un assalto a un kibbutz e ne ha chiesto conto ai media. Secondo quanto riferito da Ynet News, CNN ha interrotto la propria collaborazione con uno dei due fotografi in via precauzionale, dicendosi però sicura della bontà del suo lavoro, Reuters ha categoricamente smentito di essere stata in possesso di informazioni in anticipo su quanto stava accadendo. Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha commentato sui social: «Chi era presente al massacro e scattava foto è un terrorista e per i terroristi c'è solo una sentenza possibile».



Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che il numero delle persone uccise da Israele nella Striscia dall'inizio della guerra è salito a 10.812, di cui 4.412 bambini.



Circa 14mila persone hanno cercato rifugio all'ospedale Al Quds Varie testimonianze dalla Striscia di Gaza sembrano confermare che l'avanzata nella città di Gaza dell'esercito israeliano sta avvicinando la battaglia all'ospedale Al Quds, uno dei più importanti dell'area, gestito dalla Mezzaluna Rossa, corrispondente locale della Croce Rossa. L'ospedale ieri aveva fatto sapere di essere vicino alla cessazione delle attività per mancanza di carburante (necessario per i generatori di energia elettrica) e ospita attualmente un centinaio di pazienti, alcuni in terapia intensiva. Ma soprattutto in queste settimane è diventato il ricovero per 14mila persone, che lo hanno usato come rifugio dai bombardamenti. L'esercito israeliano ha chiesto più volte l'evacuazione dell'ospedale, ma i dipendenti della struttura hanno segnalato che non c'è modo di spostare i pazienti, perché tutte le strade intorno all'ospedale sono danneggiate.



Israele si dice disponibile a «pause tattiche localizzate per gli aiuti umanitari» L'esercito israeliano in un post sui suoi canali ufficiali si è detto disponibile a garantire «pause tattiche localizzate per gli aiuti umanitari ai civili di Gaza»: un'espressione che sembra ricalcare molto le richieste fatte da molti leader e organizzazioni internazionali negli ultimi giorni affinché nella guerra ci siano «pause umanitarie». Di fatto finora nella guerra però non c'è stata alcuna pausa: anche durante le ore concesse per l'evacuazione di civili dal nord verso il sud i combattimenti dentro la città di Gaza tra Israele e Hamas sono continuati. L'esercito ha specificato che «queste pause tattiche sono limitate nel tempo e nello spazio», quindi escludendo una cessazione temporanea di scontri e bombardamenti. Ha anche detto che non ci sarà alcun cessate il fuoco ma che la guerra «è contro Hamas e non contro il popolo di Gaza». Intanto alle 16 locali (le 15 in Italia) è scaduto il tempo concesso oggi ai civili per le evacuazioni.

La presunta trattativa per un cessate il fuoco di tre giorni in cambio di alcuni ostaggi Da ieri pomeriggio si parla con una certa cautela di una presunta trattativa in corso tra Israele e Hamas, mediata dal Qatar, dall'Egitto e dagli Stati Uniti, che prevederebbe il rilascio di un certo numero di ostaggi da parte di Hamas (una decina, si dice) in cambio di un cessate il fuoco per tre giorni. Ne sta scrivendo soprattutto l'agenzia di stampa Associated Press, considerata uno dei media più affidabili al mondo, che ha citato come fonti due funzionari egiziani rimasti anonimi. Il presunto accordo su cui si starebbe lavorando prevederebbe anche l'ingresso di più aiuti umanitari nella Striscia, compresa una quantità limitata di carburante, che finora non è mai stato fatto entrare per un veto posto da Israele (teme che venga usato da Hamas per scopi militari). Non ci sono molte altre informazioni al riguardo ed è una trattativa da prendere con cautela, sia perché non è confermata da altre fonti, sia perché anche se fosse realmente in corso potrebbe comunque non andare a buon fine.

12 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano a Deir al-Balah Il ministero dell'Interno della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che 12 palestinesi sono stati uccisi e decine sono stati feriti in un bombardamento israeliano a Deir al-Balah: una città che si trova nella zona centrale della Striscia di Gaza ma a sud del canale Wadi Gaza, quindi nei territori che Israele indica come sicuri per i civili palestinesi nella Striscia.

Molti combattimenti a Gaza stanno avvenendo vicino agli ospedali Ci sono diverse testimonianze del fatto che i combattimenti nella città di Gaza tra l'esercito israeliano e Hamas si stiano svolgendo nelle vicinanze degli ospedali: Israele insiste da giorni nel sostenere che Hamas costruisca appositamente le proprie infrastrutture e basi militari accanto o sotto agli ospedali, sapendo che i bombardamenti tendono a evitarli. Negli ultimi giorni però Israele ha bombardato ampiamente strutture ed edifici intorno agli ospedali di Gaza, dove oltre a pazienti che non si possono spostare si rifugiano decine di sfollati palestinesi. Anche se le informazioni che arrivano sono poche, le persone nella zona stanno raccontando che i carri armati israeliani si stanno avvicinando all'ospedale al Quds, uno dei più grandi della Striscia, gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese (l'equivalente locale della Croce Rossa). Altri scontri sono avvenuti in mattinata vicino all'ospedale al Shifa, il più grande di tutta la Striscia, che Israele ritiene essere il centro operativo di Hamas.

Palestinesi che se ne vanno dalla città di Gaza, verso sud. AP Photo/Abed Khaled

Il varco di Rafah è ancora chiuso Ieri il varco di Rafah, la frontiera tra Striscia di Gaza ed Egitto, era rimasto chiuso per ragioni poco chiare: un portavoce del dipartimento di Stato americano aveva parlato di generici motivi «di sicurezza». Stamattina è ancora chiuso, i motivi non sono ancora chiari. Al momento non si sa se resterà chiuso per tutta la giornata. Negli ultimi giorni dal varco di Rafah sono uscite alcune migliaia di persone straniere o con doppio passaporto, e alcune decine di feriti palestinesi per essere curati in ospedali egiziani. Le evacuazioni dal varco di Rafah sono sempre state concordate finora tra Israele, Hamas ed Egitto, e mediate dal Qatar.

La conferenza di Parigi sulla situazione umanitaria a Gaza È da poco cominciata a Parigi una conferenza internazionale ospitata dal governo francese sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza: l'obiettivo è discutere di come far arrivare più aiuti per la popolazione palestinese. Sono presenti più di 80 rappresentanti di vari paesi e organizzazioni internazionali, tra cui il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Ci sono anche delegazioni di paesi del Medio Oriente, come l'Egitto e l'Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, oltre a molti leader europei. Israele non partecipa, mentre gli Stati Uniti hanno inviato una delegazione perlopiù simbolica che non comprende rappresentanti diplomatici di alto livello. In apertura della conferenza il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una «pausa umanitaria in tempi molto brevi» e «la preparazione di un cessate il fuoco», annunciando che la Francia avrebbe aumentato i propri aiuti economici per Gaza per il 2023 portandoli da 20 a 100 milioni di euro.

La nave militare italiana verso la Striscia di Gaza Mercoledì sera è salpata dal porto laziale di Civitavecchia una nave della Marina Militare attrezzata con strutture sanitarie verso la Striscia di Gaza. Si chiama Nave Vulcano ed è dotata di un assetto di supporto sanitario di tipo Role 2 conforme ai protocolli NATO, ha a bordo ambulatori, strumenti diagnostici e sale operatorie. Il ministero della Difesa ha detto che l’obiettivo è di garantire sostegno sanitario alla popolazione civile palestinese nel conflitto tra Israele e Hamas, ma anche consentire la fornitura di materiale di prima necessità e di medicinali. La nave farà prima rotta su Cipro, dove si unirà ad altre quattro navi militari italiane attualmente impegnate nella missione di pattugliamento “Mediterraneo sicuro“. Abbiamo spiegato brevemente qui cosa andrà a fare e come:

La notizia falsa su Dior e Bella Hadid Ieri è circolata molto sui social network una notizia rilanciata da diversi giornali – anche italiani – secondo cui l'azienda di moda Dior aveva interrotto la sua collaborazione con la modella Bella Hadid perché aveva pubblicato un messaggio di sostegno ai palestinesi, sostituendola con la modella israeliana May Tager. Hadid è nata negli Stati Uniti ma suo padre è palestinese. La notizia è falsa: secondo fonti di Associated Press Hadid non era più sotto contratto con Dior da marzo del 2022, più di un anno e mezzo prima dell'inizio della guerra tra Hamas e Israele. Tager invece è una delle modelle che collaborano con Dior, ma lo era già nel 2022, e il suo contratto con l'azienda non ha niente a che fare con Hadid, né tantomeno con la guerra in corso.

Continuano le violenze in Cisgiordania Anche in questi giorni l'esercito israeliano sta continuando a fare operazioni militari e arresti in Cisgiordania, l'altra regione che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia. L'agenzia palestinese WAFA ha scritto che l'esercito israeliano ha fatto incursioni anche la scorsa notte in diverse città della Cisgiordania. Il ministero della Salute locale dice che almeno 8 persone sono state uccise e diverse altre sono state ferite in un'operazione a Jenin, mentre altri due uomini sono stati uccisi a Hebron e Betlemme. A Beit Furik, vicino a Nablus, 20 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case, che sono state rase al suolo. Altri 50 lavoratori palestinesi sono invece stati arrestati a Barta'a, vicino a Jenin. Secondo le Nazioni Unite dall'inizio della guerra, cioè dal 7 ottobre, sono state uccise più di 150 persone in Cisgiordania dall'esercito israeliano. Israele ha sempre sostenuto di aver ucciso membri di Hamas o persone affiliate al gruppo per ragioni di sicurezza.

Alcune foto da Khan Yunis, la città nel sud della Striscia dove in queste settimane sono arrivati più profughi scappati dal nord. Khan Yunis si trova a sud del canale Wadi Gaza, nella zona della Striscia che Israele definisce sicura per i civili: i bombardamenti però stanno continuando anche lì, hanno ucciso decine di persone e distrutto molti edifici. AP Photo/Mohammed Dahman AP Photo/Mohammed Dahman AP Photo/Mohammed Dahman

Anche oggi Israele darà alcune ore di tempo ai civili per andarsene dal nord della Striscia L'esercito israeliano ha annunciato che anche oggi darà tempo ai civili che si trovano nel nord della Striscia di Gaza di scappare verso la zona che definisce sicura, quella a sud del canale Wadi Gaza (in realtà l'esercito israeliano sta continuando a bombardare anche le città nel sud della Striscia, seppure in misura minore rispetto al nord, uccidendo decine di civili). Negli ultimi giorni l'esercito aveva dato 4 ore di tempo: questa volta invece ha detto che ne darà 6, dalle 10 alle 16 locali (quindi fino alle 15 italiane). La strada da usare invece è sempre la stessa, quella di Salah ad-Din, il principale collegamento tra il nord e il sud della Striscia di Gaza. L'esercito ha detto di aver «riscontrato una grande risposta alle richieste» di evacuazione degli ultimi giorni, sostenendo che solo ieri sarebbero andate via dal nord circa 50mila persone: sono numeri al momento inverificabili. Le Nazioni Unite avevano detto invece che tra domenica e martedì se n'erano andate dal nord più di 20mila persone. Si stima che nel nord ci siano ancora alcune centinaia di migliaia di persone.

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani accusa sia Hamas che Israele di crimini di guerra Ieri sera l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, è stato in visita al varco di Rafah, la frontiera tra Striscia di Gaza ed Egitto, e ha tenuto un discorso in cui ha sostenuto che entrambe le parti del conflitto – Israele e Hamas – siano responsabili di crimini di guerra. Türk ha detto che gli attacchi del 7 ottobre di Hamas contro Israele sono stati «terribili, brutali e sconvolgenti, sono stati crimini di guerra come lo è continuare a detenere ostaggi». Poi ha aggiunto che «la punizione collettiva di Israele verso i civili palestinesi è anch'essa un crimine di guerra, così come l'evacuazione forzata illegale di civili. I bombardamenti israeliani hanno ucciso, mutilato e ferito in particolare donne e bambini». I discorsi intorno al fatto che ci siano regole da rispettare anche all'interno di una guerra continuano a tornare periodicamente dal 7 ottobre, cioè dall'inizio del conflitto in corso. L'applicazione delle norme note comunemente come “diritto internazionale dei conflitti armati” o “diritto internazionale umanitario” è già di per sé molto complicata, ma forse lo è ancora di più nel conflitto israelo-palestinese. Ne avevamo parlato in modo approfondito qui:

Sappiamo molto poco di quello che succede sul campo Continuano a esserci pochissime informazioni su quello che succede all'interno della città di Gaza: l'unica cosa certa è che stiano andando avanti combattimenti sempre più intensi tra Hamas e l'esercito israeliano. Le informazioni fornite da entrambe le parti non sono sufficienti a farsi un'idea chiara della situazione. Ieri le brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno pubblicato un video che sembra mostrare miliziani di Hamas a piedi che colpiscono con lanciarazzi i carri armati israeliani per le strade di Gaza. Israele invece continua a diffondere quotidianamente sui canali dell'esercito alcuni video delle sue operazioni militari, ma sono video molto generici e che non permettono di capire né dove avvengano le operazioni, né gli effettivi obiettivi raggiunti. Questa mattina per esempio l'esercito ha detto di aver preso un avamposto di Hamas nella zona di Jabalia, un campo profughi che è una specie di grosso quartiere nel nord della città di Gaza. Ha detto che ci sono volute 10 ore di combattimenti con i miliziani di Hamas «sia in superficie che in un tunnel sotterraneo», e di aver ucciso molti miliziani e sequestrato molte armi. Non è chiaro però quando questi combattimenti siano avvenuti: ormai da giorni l'esercito ritarda appositamente le sue comunicazioni per mantenere il più possibile riservate le operazioni militari.

Un uomo palestinese tenta di lasciare la città di Gaza durante i bombardamenti israeliani, portando con sé quello che può. AP Photo/Abed Khaled

La situazione, in breve Buongiorno. Da alcuni giorni l'esercito israeliano sta concedendo ai civili della città di Gaza e in generale del nord della Striscia alcune ore per scappare in sicurezza verso sud: secondo l'esercito solo mercoledì sarebbero andate via da Gaza circa 50mila persone, le Nazioni Unite avevano detto che tra domenica e martedì ne erano andate via più di 20mila. Molti sono probabilmente spinti a scappare anche perché i combattimenti tra esercito israeliano e Hamas in città si fanno sempre più intensi, e anche i bombardamenti aerei israeliani sono sempre più pesanti. L'esercito israeliano dice di aver distrutto circa 130 tunnel di Hamas dall'inizio dell'offensiva di terra all'interno della Striscia di Gaza. Molti di questi, ha sostenuto l'esercito, si trovavano appositamente sotto le infrastrutture civili. L'esercito ha detto di aver trovato nei tunnel riserve di acqua e ossigeno che dimostrerebbero la capacità dei miliziani di Hamas di restare nascosti sotto terra per periodi prolungati.

Il punto della giornata • Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha partecipato al G7 a Tokyo in rappresentanza degli Stati Uniti e ha parlato delle condizioni necessarie per una pace duratura nella Striscia di Gaza alla fine della guerra. Secondo Blinken non ci dovrà essere una occupazione permanente da parte di Israele, non dovranno essere imposti blocchi o assedi, ma la Striscia non dovrà essere usata come base per attacchi terroristici. Il segretario di Stato ha detto che per gli Stati Uniti la Striscia di Gaza dovrebbe avere un governo unitario con la Cisgiordania, guidato dall’Autorità palestinese. • Migliaia di palestinesi hanno percorso, in molti casi a piedi, la strada che porta dal nord della Striscia di Gaza al sud: per il quinto giorno consecutivo l'esercito israeliano ha aperto una via “sicura” per permettere l'evacuazione dalla zone dove i combattimenti sono più intensi. Nel Nord della Striscia restano però moltissimi civili: secondo varie fonti sarebbero almeno 300mila.

• L'ospedale Al-Quds della città di Gaza, uno dei più grandi della Striscia, ha fatto sapere di aver cominciato a interrompere la maggior parte delle sue operazioni: sta per finire del tutto il carburante a sua disposizione (fondamentale per tutte le attività più basilari, dato che serve a produrre elettricità).

• L'esercito israeliano ha detto che dall'inizio delle operazioni di terra di Israele nella Striscia di Gaza, quindi venerdì 27 ottobre, ha distrutto 130 tunnel di Hamas. All'interno sarebbero stati trovati collegamenti che permettevano ai miliziani di Hamas di avere accesso ad acqua e ossigeno anche mentre erano nascosti nei tunnel per lunghi periodi di tempo. • Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Italia invierà una nave della Marina militare attrezzata con sale operatorie verso la Striscia di Gaza, dove in seguito allestirà un ospedale da campo.

L'esercito israeliano ha impiegato in combattimento una divisione di soli riservisti, per la prima volta in 40 anni Nei giorni scorsi per la prima volta in quarant'anni una divisione dell'esercito israeliano interamente composta da riservisti è stata impegnata in un'azione di combattimento: non accadeva dalla prima guerra del Libano del 1982. La Brigata dei Riservisti 252 è stata impiegata nel nord della Striscia di Gaza ed è stata coinvolta nei combattimenti per prendere il controllo della città di Beit Hanoun. I riservisti sono cittadini israeliani che hanno svolto il servizio militare obbligatorio e che possono essere convocati per tornare temporaneamente nell’esercito per esercitazioni o in caso di crisi. Il sistema dei riservisti israeliano ha pochi corrispettivi nel mondo per dimensioni (in rapporto alla popolazione) e per velocità di mobilitazione: in pochi giorni dopo l'attacco del 7 ottobre vennero richiamati 360mila riservisti. L’ampia partecipazione di “civili” alla difesa militare del paese è un tratto distintivo e identitario della storia di Israele, sin dalla sua fondazione.

Ragazzi tra le macerie di una moschea distrutta da un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza AP Photo/ Mohammed Dahman

Nella serata di mercoledì il Dipartimento di Stato statunitense ha comunicato che nel corso della giornata il varco di Rafah, che unisce la Striscia di Gaza con l'Egitto, è stato chiuso per non meglio precisati «motivi di sicurezza». Dal 7 ottobre il varco di Rafah è l'unica frontiera ad essere stata saltuariamente aperta, per permettere l'evacuazione di cittadini in possesso di un passaporto straniero e di alcuni feriti palestinesi. Da Rafah entrano anche i camion di aiuti: mercoledì prima della chiusura ne sono entrati 80.



Ci sono ancora centinaia di migliaia di civili nel nord della Striscia di Gaza Anche oggi migliaia di palestinesi hanno percorso, in molti casi a piedi, la strada che porta dal nord della Striscia di Gaza al sud: per il quinto giorno consecutivo l'esercito israeliano ha aperto una via “sicura” (non a rischio di bombardamenti) per permettere l'evacuazione dalle zone dove i combattimenti sono più intensi. Le autorità militari israeliane hanno detto che la strada è rimasta aperta per alcune ore in più rispetto ai programmi perché era arrivata una «risposta consistente» da parte dei civili, che erano quindi numerosi.

Il numero dei palestinesi evacuati oggi non è però stimabile con certezza, ma fonti delle Nazioni Unite hanno detto che ieri i palestinesi che hanno lasciato le aree settentrionali sono stati oltre 15mila. Mercoledì sera il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che 50mila persone si sarebbero mosse da nord verso sud, legando però l'alto numero al fatto che i palestinesi si sarebbero resi conto che «Hamas sta perdendo il controllo del nord».

Israele indica come sicura la zona a sud del canale Wadi Gaza, anche se in questi giorni ha continuato a bombardare anche diverse grandi città del sud come Khan Yunis e Rafah, dove in queste settimane sono arrivate centinaia di migliaia di profughi dal nord. Non è chiaro quanti siano i palestinesi che tuttora restano nel Nord della Striscia, ma sono comunque molti: un rapporto dell'ONU non dà cifre certe, ma parla di «centinaia di migliaia» di palestinesi. I media internazionali, fra cui BBC e Financial Times, ritengono che siano circa 300mila, citando proprio fonti interne alle Nazioni Unite. David Satterfield, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per le questioni umanitarie, ha detto sabato che nel nord della Striscia erano ancora presenti fra 350 e 400 mila persone. Hamas sostiene invece che i numeri siano superiori, parlando di 600mila persone bloccate sotto i bombardamenti. Il ministro degli interni di Gaza Iyad al-Bazam, esponente di Hamas, martedì aveva detto che i civili nel nord della Striscia erano 900mila.



Una persona scappa dal quartiere di Naser dopo un bombardamento israeliano nella Città di Gaza AP Photo/ Abed Khaled

Si continua a parlare di negoziati per liberare gli ostaggi La questione degli ostaggi continua a essere al centro dei negoziati fra Hamas, Israele e gli stati che stanno tentando di proporsi come mediatori, fra cui Qatar e Stati Uniti. Il canale libanese Al-Mayadeen, considerato vicino al gruppo radicale Hezbollah, ha segnalato nel pomeriggio che sarebbero in corso negoziati per la liberazione di 12 ostaggi (di cui 6 statunitensi), in cambio di una pausa di tre giorni dell'attacco israeliano. La notizia non ha trovato conferme. Con un messaggio sulla televisione Al-Aqsa, gestita da Hamas, un portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, ha invece ribadito che l'unico modo per arrivare a una liberazione degli ostaggi è «lo scambio di prigionieri». Abu Obeida ha detto che non «esistono vie alternative».

Il governo isrealiano accetterà donazioni dai privati per la guerra Il Ministero della Finanze israeliano ha pubblicato una direttiva che permette al governo israeliano di accettare donazioni da privati per finanziare le attività dei vari ministeri legate alla guerra con Hamas. La decisione è stata molto criticata dalle opposizioni, che hanno sottolineato come questa apertura possa creare delle pericolose influenze sulle attività dei ministri e del governo. Le altre critiche si concentrano sul fatto che le finanze dello stato israeliano dovrebbero essere in grado di sostenere le esigenze di base del paese anche in un momento di guerra, senza ricorrere all'aiuto dei cittadini. Fonti ministeriali hanno invece spiegato ad Haaretz, uno dei principali giornali israeliani, che la decisione sarebbe arrivata per rispondere alle numerose richieste provenienti proprio dai cittadini: preferirebbero effettuare donazioni al governo piuttosto che alle ong «perché i ministeri sanno meglio quali sono le reali necessità». La direttiva prevede anche dei massimi per le donazioni: circa 88mila euro per privati e aziende, 130 per le fondazioni senza fini di lucro. Donazioni superiori potranno però essere esaminate singolarmente ed eventualmente approvate, mentre quelle provenienti da paesi stranieri dovranno essere segnalate. Il deficit mensile dello stato israeliano nel mese di ottobre si è quintuplicato rispetto a quello di settembre, passando da 1,12 a 5,56 milioni di euro. Il dato è un primo segno degli alti costi economici della guerra.



L’Italia invierà una nave militare verso la Striscia di Gaza, dove allestirà un ospedale da campo Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l’Italia invierà una nave della Marina militare attrezzata con sale operatorie verso la Striscia di Gaza, dove in seguito allestirà un ospedale da campo. Crosetto ha fatto sapere che la nave servirà per accogliere le persone ferite nel conflitto tra l’esercito israeliano e Hamas, e ha aggiunto che la sua partenza è prevista per lunedì sera da Civitavecchia. A bordo ci saranno 170 persone, di cui trenta della Marina militare, formate per gestire l’emergenza sanitaria; altre trenta persone provenienti da tutti i reparti delle forze armate raggiungeranno Gaza in aereo.

Bambini e adulti in attesa di ricevere del cibo a Rafah, nel sud della Striscia AP Photo/ Hatem Ali

L'esercito israeliano ha detto che dall'inizio delle operazioni di terra di Israele nella Striscia di Gaza, quindi venerdì 27 ottobre, ha distrutto 130 tunnel di Hamas. Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha anche pubblicato su X (Twitter) un video che mostrerebbe le prove della distruzione, ma su cui per ora non sono state fatte verifiche indipendenti. Hagari ha detto che all'interno sono stati trovati collegamenti che permettevano ai miliziani di Hamas di avere accesso ad acqua e ossigeno anche mentre erano nascosti nei tunnel per lunghi periodi di tempo.

Il racconto di un uomo palestinese contattato dall'intelligence israeliana per far evacuare un quartiere BBC ha raccontato la storia di un uomo palestinese che nei giorni scorsi sarebbe stato contattato via telefono dall'intelligence israeliana per far evacuare i civili da una zona della città in cui abitava. Mahmoud Shaheen, dentista che abitava nella città di al-Zahra, nel nord della Striscia di Gaza, la mattina del 19 ottobre avrebbe ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto, in cui una persona che parlava arabo e che diceva di parlare per conto dell'intelligence di Israele lo avrebbe avvisato che da lì a poco ci sarebbe stato un bombardamento israeliano su tre torri nel suo quartiere. BBC ha detto di non aver potuto verificare in modo indipendente il contenuto della chiamata, ma ha specificato che corrisponde a quanto raccontato da diversi civili su un gruppo Facebook locale, e alle immagini satellitari realizzate quel giorno. L'uomo al telefono avrebbe detto a Mahmoud Shaheen di avvisare tutti i civili della zona di lasciare le proprie abitazioni. Mahmoud Shaheen, secondo quanto raccontato a BBC, inizialmente non avrebbe saputo se credergli o meno e gli avrebbe quindi chiesto di far sparare due colpi d'arma da fuoco per confermare la veridicità delle sue affermazioni, cosa che poi sarebbe accaduta. A quel punto Mahmoud Shaheen avrebbe cercato di avvisare freneticamente quante più persone possibili, rimanendo al telefono per circa un'ora con l'uomo che diceva di essere dell'intelligence israeliana. Alla fine furono effettivamente bombardate tre torri nel quartiere, come testimoniato da diverse foto.

Cosa vuole fare Israele “dopo” Da quando è iniziata la guerra di Israele contro Hamas il governo e l’esercito di Israele hanno sempre detto chiaramente che il loro obiettivo immediato è distruggere il gruppo radicale, ma non hanno ancora davvero spiegato che cosa succederà dopo che Hamas sarà sradicato dalla Striscia, sempre che sia possibile farlo. Questa incertezza potrebbe essere intenzionale, e Israele potrebbe evitare apposta di divulgare pubblicamente i propri piani per la Striscia di Gaza, ma numerose indiscrezioni pubblicate sui media in queste settimane, oltre che le contraddizioni nelle dichiarazioni pubbliche di politici e militari israeliani, fanno capire piuttosto che, al momento, questo piano non ci sia. Ne abbiamo scritto qui:

La situazione difficile dell'ospedale Al-Quds di Gaza L'ospedale Al-Quds della città di Gaza ha fatto sapere di aver cominciato a interrompere la maggior parte delle sue operazioni, e che probabilmente entro la fine della giornata finirà del tutto il carburante a sua disposizione (fondamentale per tutte le attività più basilari, dato che serve a produrre elettricità). L'ospedale Al-Quds è uno dei più grandi della Striscia ed è gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa. Da diversi giorni Israele chiede l'evacuazione dell'ospedale, che però è quasi impossibile perché all'interno ci sono molti pazienti che non possono spostarsi, tra cui alcuni in terapia intensiva. La Mezzaluna Rossa ha detto che all'interno ci sono circa 14mila persone sfollate, oltre ai pazienti e al personale dell'ospedale. In questi giorni l'esercito israeliano ha bombardato la zona dell'ospedale molte volte, anche nelle ultime ore, come mostra un video pubblicato dalla Mezzaluna Rossa: Un funzionario israeliano ha detto alla BBC che le strutture essenziali come gli ospedali potrebbero continuare ad avere l'elettricità grazie ai pannelli solari.

Qualche altra informazione su chi va via da Gaza La maggior parte delle persone che stanno scappando da Gaza lo sta facendo a piedi, anche perché pochissime persone hanno ancora carburante per i propri mezzi. C'è comunque ancora qualche camion o furgone che carica diverse persone, come questo: Le Nazioni Unite hanno raccolto le testimonianze di alcuni degli sfollati che sono andati via dalla città di Gaza: alcuni hanno detto di essere stati costretti ad attraversare dei checkpoint dell'esercito israeliano, e di aver visto persone che venivano arrestate. L'esercito israeliano per il momento non ha dato alcuna informazione in proposito. EPA/MOHAMMED SABER

Quanti civili se ne sono andati dalla città di Gaza negli ultimi giorni Si sa qualcosa in più su quanti siano i civili palestinesi che negli ultimi giorni hanno sfruttato le finestre temporali concesse dall'esercito israeliano per evacuare la città di Gaza: uno dei portavoce dell'esercito ha detto che «migliaia» lo avrebbero fatto solo oggi. Per quel che riguarda gli scorsi giorni, invece, le Nazioni Unite hanno stimato che circa 15mila se ne siano andati martedì, altri 5mila lunedì e 2mila domenica. Ci sono però ancora centinaia di migliaia di persone che sono rimaste in città.

Stanno cominciando ad arrivare sulle agenzie di stampa internazionali le foto dell'evacuazione dei civili dalla città di Gaza. Ancora non è chiaro quante persone si stiano spostando e quante ne rimangano in città e in generale nel nord della Striscia. EPA/MOHAMMED SABER EPA/MOHAMMED SABER

Anche oggi l'esercito israeliano ha permesso l'evacuazione di civili dalla città di Gaza Come era già successo ieri, anche oggi l'esercito israeliano ha dato quattro ore di tempo alla popolazione della città di Gaza per evacuarla e andare verso sud. Ai civili è stato detto che potevano spostarsi dalle 10 alle 14 locali (quindi fino alle 13 italiane). Anche oggi, come ieri, non è chiaro quante persone si stiano spostando: l'esercito ha pubblicato un video in cui si vede una lunga fila di persone muoversi lungo la strada indicata come sicura, quella di Salah ad-Din, che è il principale collegamento con il sud della Striscia. Ieri sera il governo israeliano ha confermato che l'esercito è entrato dentro Gaza, anche se non ci sono informazioni su cosa stia succedendo sul campo. Israele indica come sicura la zona a sud del canale Wadi Gaza, anche se in questi giorni ha continuato a bombardare anche diverse grandi città del sud come Khan Yunis e Rafah, dove in queste settimane sono arrivate centinaia di migliaia di profughi dal nord.

Un aggiornamento sulle persone uccise da Israele nella Striscia di Gaza Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che il numero delle persone uccise da Israele nella Striscia dall'inizio della guerra è salito a 10.569, tra cui oltre 4mila bambini. Significa che rispetto a ieri sono state uccise altre 241 persone: secondo il ministero della Salute circa metà di queste sarebbero state uccise nel sud della Striscia di Gaza, cioè la zona che Israele ha indicato come sicura e dove invita la popolazione del nord a spostarsi. I dati forniti dal ministero della Salute di Gaza non possono essere verificati, ma storicamente si sono sempre dimostrati piuttosto affidabili. Bisogna però ricordare che il ministero è controllato dal governo di Hamas, che da settimane sta cercando di opporsi all'evacuazione dei civili dal nord, e avrebbe quindi un certo interesse a mostrare le zone a sud come poco sicure. D'altra parte i bombardamenti al sud sono invece accertati da molte testimonianze, così come l'uccisione di molte persone, e i dati forniti sembrano quindi plausibili.

Cosa c'entra l'Iran con la guerra a Gaza – l'ultima puntata di Globo Nell’ultimo mese di guerra abbiamo sentito parlare molto spesso dell’Iran e dei suoi alleati: Hamas nella Striscia di Gaza, Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Iraq, gli Houthi in Yemen. Tutti questi gruppi costituiscono quello che i generali iraniani chiamano “L’asse della resistenza”: una costellazione di organizzazioni e milizie fedeli all’Iran e sparsa in tutto il Medio Oriente, che da quando è cominciata la guerra ha cominciato a muoversi. Se ne parla in modo approfondito nella puntata di questa settimana di Globo, il podcast di esteri del Post condotto da Eugenio Cau. L'ospite di questa puntata è Lorenzo Trombetta, giornalista che vive da vent’anni in Medio Oriente e attualmente è il corrispondente da Beirut, in Libano, per ANSA e per Limes. Globo si ascolta su tutte le principali piattaforme di podcast, sull'app del Post, oppure qui:

Anche oggi centinaia di cittadini stranieri usciranno dalla Striscia Anche oggi è prevista l'evacuazione di centinaia di persone dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto, attraverso la frontiera di Rafah. Le autorità palestinesi della Striscia hanno pubblicato una lista di oltre 600 cittadini stranieri e dei loro familiari che potranno uscire oggi. Le liste sono sempre concordate almeno da Israele, Egitto e Hamas, con la mediazione del Qatar. Solitamente oltre ai cittadini stranieri viene permesso anche ad alcuni palestinesi feriti di lasciare la Striscia per essere curati negli ospedali egiziani. I criteri seguiti per scegliere quali feriti far uscire (nella Striscia ci sono migliaia e migliaia di persone ferite) finora non sono stati spiegati chiaramente.

C'è un ritardo di tre giorni tra quello che fa l'esercito israeliano e quello che dice di aver fatto In questi giorni si fa una grossa difficoltà a capire cosa sta succedendo effettivamente sul campo: Israele sta cercando di agire nel modo meno evidente possibile per sorprendere Hamas, e lo stesso gruppo armato sta limitando fortemente le comunicazioni rispetto alle precedenti settimane di guerra, probabilmente anche perché è in difficoltà. Daniele Raineri, inviato di Repubblica in Israele e sempre molto informato, sull'edizione di oggi del giornale ha dato qualche indicazione in più per capire cosa stia succedendo e come interpretare le poche informazioni che arrivano. Secondo Raineri ci sarebbe «un effetto ritardo di circa tre giorni tra le posizioni che l'esercito israeliano dice di avere raggiunto e quelle dove invece è davvero, per ragioni di sicurezza. Il risultato è che i soldati israeliani sono più dentro Gaza City di quanto sembra». Ieri il governo israeliano ha detto per la prima volta di essere entrato «nel cuore della città di Gaza», dopo giorni in cui diceva di averla accerchiata, senza però far capire meglio cosa si intenda con questa espressione. Raineri ha raccolto testimonianze dagli abitanti del campo profughi di Al Shati, che più che una città autonoma è una specie di quartiere molto popoloso nel nord della città di Gaza, secondo i quali nel campo sarebbero presenti da giorni i cecchini israeliani. «Hanno preso il controllo degli edifici più alti e sparano “contro chiunque si muova”», ha scritto Raineri su Repubblica.

Una foto delle operazioni nel nord della Striscia di Gaza diffusa dall'esercito israeliano, senza però specificare dove sia stata scattata di preciso. Israel Defense Forces/Xinhua via ZUMA Press

Le condizioni di una pace duratura a Gaza secondo Blinken, per punti Blinken ha anche elencato quali dovrebbero essere le condizioni per avere una pace duratura nella Striscia di Gaza alla fine della guerra: • Un futuro di pace non dovrebbe prevedere «l'evacuazione forzata di palestinesi da Gaza». • La Striscia non dovrà più essere usata come base per attacchi terroristici. • Non dovrà esserci un'occupazione permanente della Striscia da parte di Israele (che la occupò fino al 2005 e poi si ritirò unilateralmente). • Il territorio della Striscia non dovrà essere ridotto dopo la guerra. • Non ci dovranno più essere tentativi di imporre blocchi o assedi a Gaza. • Bisognerà mettere le aspirazioni palestinesi al centro della politica di Gaza dopo la crisi. • Bisognerà assicurare un meccanismo di ricostruzione di Gaza e un percorso verso una convivenza di israeliani e palestinesi in due stati separati. • Il governo di Gaza dovrà essere unificato a quello della Cisgiordania e gestito dall'Autorità palestinese.



Il discorso di Blinken al G7, in breve Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha partecipato al G7 a Tokyo in rappresentanza degli Stati Uniti. Dopo la diffusione del comunicato congiunto (vedi aggiornamento delle 9:55), ha parlato brevemente riassumendo i temi della riunione. Ecco cosa ha detto: - «Tutti noi vogliamo la fine della guerra il prima possibile e vogliamo minimizzare le sofferenze dei civili», ha detto Blinken. - Blinken è stato però anche piuttosto critico verso «chi chiede un immediato cessate il fuoco», sostenendo che questo porterebbe all'«inaccettabile risultato» di lasciare ad Hamas più di 200 ostaggi, insieme alla capacità e all'intenzione dichiarata «di ripetere il 7 ottobre ancora e ancora». - Secondo Blinken «l'unico modo di assicurarsi che questa crisi non accada mai più è iniziare a porre le condizioni per una pace e una sicurezza durature».

La riunione del G7 in corso a Tokyo: c'è anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, il più a destra nella foto. Tomohiro Ohsumi/Pool Photo via AP

I paesi del G7 hanno chiesto «pause e corridoi umanitari» per i civili di Gaza Il G7 – cioè l'organo informale che riunisce i rappresentanti di Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone – ha diffuso un comunicato in cui sostiene la necessità di prendere contromisure urgenti per la gravità della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. «Appoggiamo pause e corridoi umanitari per favorire immediatamente l'assistenza necessaria, l'evacuazione dei civili e il rilascio degli ostaggi», dice il comunicato. Il testo riconosce anche il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di Hamas, «in accordo con il diritto internazionale». Nel comunicato non ci sono riferimenti a un cessate il fuoco, che si intende come una fine delle ostilità duratura e permanente rispetto alle “pause umanitarie”, che sono invece più brevi e mirate. La riunione del G7 si sta tenendo a Tokyo, in Giappone, e stanno partecipando i ministri degli Esteri dei paesi membri. Il G7, per quanto sia un gruppo informale, è ritenuto assai influente e rilevante perché rappresenta alcuni dei più importanti e industrializzati paesi democratici del mondo.

Hamas dice che Israele ha bombardato abitazioni civili a Gaza Il ministero dell'Interno della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che nella notte Israele ha bombardato case di civili nella città di Gaza. Non ci sono ancora stime certe su morti o feriti, ma l'agenzia palestinese WAFA ha scritto che sono state uccise decine di persone in tutta la Striscia, compresa la città di Gaza. L'esercito israeliano non ha ancora commentato le accuse e non ha parlato di bombardamenti sulla città di Gaza questa notte.

Nel quotidiano aggiornamento sulla guerra che pubblica ogni mattina, l'esercito israeliano non ha detto ancora niente sulle operazioni in corso all'interno della città di Gaza. Ha fatto però sapere di aver ucciso Mahsan Abu-Zina, descritto come il capo della divisione di Hamas che si occupa di armi ed equipaggiamento militare. Nei post qui di seguito, pubblicati sul profilo twitter dell'esercito israeliano in ebraico, ci sono la foto di Abu-Zina e di alcune operazioni di soldati israeliani nel nord della Striscia di Gaza (non è stato specificato ovviamente dove si trovino di preciso i soldati nelle foto).

Un carro armato israeliano al confine con la Striscia di Gaza. AP Photo/Maya Alleruzzo

Secondo gli Stati Uniti rioccupare Gaza «non è la cosa giusta da fare» per Israele John Kirby, portavoce della Difesa della Casa Bianca, ha detto che per il presidente americano Joe Biden «la rioccupazione di Gaza» da parte delle forze israeliane «non è la cosa giusta da fare». Il riferimento è a una frase del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: in un'intervista alla ABC aveva detto che dopo la fine della guerra Israele «avrà per un periodo di tempo indefinito la responsabilità sulla sicurezza» della Striscia di Gaza. Era una formulazione piuttosto vaga, ma era stata generalmente interpretata come un segnale dell'intenzione di Israele di occupare in qualche modo la Striscia in modo prolungato (la Casa Bianca parla di “rioccupazione perché Israele occupò la Striscia fino al 2005, prima di ritirarsi unilateralmente). Dopo che in giornata c'erano state varie discussioni al riguardo, ieri sera Mark Regev, un consulente di Netanyahu, era intervenuto dicendo che Israele non intende «occupare in modo permanente» la Striscia di Gaza, ma trovare una soluzione «più flessibile». Regev non aveva però detto molto altro: diversi esperti in queste ore hanno fatto notare che Israele non sembra avere una strategia chiara, una volta che la guerra sarà finita.