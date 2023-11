Hamas ha accusato Israele di avere bombardato un altro campo profughi

Sabato l'esercito israeliano ha scortato un gruppo di giornalisti che lavorano per giornali internazionali in uno dei propri campi nel nord della Striscia di Gaza. Le immagini mostrano soprattutto diversi soldati israeliani che si aggirano fra le rovine di una cittadina di confine.

Nelle ore precedenti in decine di città erano state organizzate manifestazioni in sostegno al popolo palestinese, dalla Corea del Sud alla Germania, dalla Francia all'Iran. In Italia sabato ci sono stati cortei a Roma, Milano, Firenze e Bari, tra le altre.

Al momento non ci sono conferme indipendenti né sulla dinamica dell'attacco, né sul numero dei morti né sulla veridicità dei video. L'esercito israeliano non ha confermato di essere il responsabile del bombardamento.

- In decine di città di tutto il mondo sono state organizzate manifestazioni a sostegno al popolo palestinese. Intanto, in Israele ci sono state varie proteste contro la leadership del primo ministro Benjamin Netanyahu, che è sempre più impopolare .

- Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken (una sorta di ministro degli Esteri) è stato in visita in Giordania, dove ha incontrato il re giordano Abdullah II, i ministri degli Esteri di diversi paesi arabi – Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto – e alcuni rappresentanti dell’Autorità Palestinese. Blinken ha ribadito che è necessario attivare delle «pause umanitarie» nella Striscia, ma si è detto contrario a un cessate il fuoco completo.

Non si può dire lo stesso per la leadership di Netanyahu, anzi: il primo ministro è più impopolare che mai, e la stragrande maggioranza dei suoi concittadini lo ritiene inadeguato a condurre la guerra e a gestire l’enorme crisi provocata dall’attacco di Hamas.

Al momento non è possibile verificare l'informazione in modo indipendente.

Le brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas , hanno scritto su Telegram che più di 60 persone prese in ostaggio dal gruppo radicale sono attualmente «disperse», a causa dei continui attacchi aerei compiuti da Israele sulla Striscia di Gaza. Non sono state date informazioni riguardo alla loro identità.

A Lione, in Francia, una donna ebrea di trent'anni è stata ferita con una coltellata, e sulla porta della sua abitazione è stata trovata un'incisione che raffigura una svastica. La polizia sta cercando il colpevole, ma al momento non ha diffuso commenti in merito. Un portavoce delle forze dell'ordine ha detto di non poter confermare se la polizia sta trattando l'episodio come un crimine di matrice antisemita.

I partecipanti alle due manifestazioni non si sono incontrati, e al di là di qualche episodio isolato per ora non ci sono notizie di scontri o tensioni rilevanti.

In mezzo al corteo c'era una grande bandiera palestinese con la scritta "Restiamo umani", e altri cartelli che chiedevano un cessate il fuoco tra le due parti. I manifestanti hanno anche scritto alcune frasi contro la guerra in giro per la città: hanno scritto "Stop War" [fermate la guerra] con della vernice bianca in corso Monforte, e hanno coperto un tratto della cancellata dei giardini Indro Montanelli con del cellophane su cui hanno scritto con vernice rossa: "Stop colonialism, free Palestine" [fermate il colonialismo, liberate la Palestina].

Intanto alle 15:30 è partita da Piazza Oberdan un'altra manifestazione, favorevole invece alla causa palestinese e organizzata da vari collettivi, associazioni civiche e centri sociali. I manifestanti – circa 4mila, secondo i giornali – hanno formato un corteo che è passato per la zona di Porta Venezia ed è arrivato verso le 18 in Piazza Missori, vicino al Duomo.

L'evento è stato aperto con un un video che mostrava le persone prese in ostaggio da Hamas lo scorso 7 ottobre e un messaggio dell'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar. Sono poi intervenuti vari ospiti, tra cui Celeste Vichi, presidente dell'Unione associazioni Italia-Israele, il ministro dell'Istruzione Luigi Valditara e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Erano presenti anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, quello del Veneto, Luca Zaia, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, tutti esponenti della Lega.

La prima è stata organizzata dalla Lega, che ha detto di voler difendere "l'Occidente e le libertà". È iniziata alle 15 in largo Cairoli, tra il Duomo e il Castello Sforzesco, dove per l'occasione è stato allestito un palco.

A quel punto, Hamas ha bloccato tutti i convogli di persone in uscita, sia quelli degli stranieri sia quelli dei palestinesi feriti. Non è chiara la ragione del blocco: potrebbe essere un gesto di ritorsione, mentre altre fonti sostengono che le autorità della Striscia vogliano ottenere passaggi sicuri per i propri feriti. Negli ultimi giorni più di 1.100 persone sono riuscite a passare dal varco di Rafah.

Secondo la CNN e altre fonti giornalistiche, sabato Hamas avrebbe impedito ai cittadini stranieri di lasciare la Striscia di Gaza tramite il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Era previsto che sabato più di 700 stranieri uscissero dalla Striscia, ma Hamas avrebbe bloccato il loro convoglio come ritorsione per il bombardamento di un'ambulanza da parte di Israele venerdì pomeriggio. L'ambulanza faceva parte di un convoglio che era diretto a Rafah e che avrebbe dovuto portare in Egitto delle persone ferite, ma Israele l'ha bombardata sostenendo che trasportasse miliziani di Hamas.

Oggi, come nelle scorse settimane, in decine di città sono state organizzate manifestazioni in sostegno al popolo palestinese, dalla Corea del Sud alla Germania, dalla Francia all'Iran. In Italia ci sono stati cortei a Roma, Milano, Firenze e Bari, tra le altre. Qui sotto abbiamo raccolto alcune foto. È prevista una grossa manifestazione anche a Washington, dove sono attese 30mila persone.

Difficilmente Israele acconsentirà alla richiesta statunitense di «pause umanitarie»: venerdì Blinken ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto che non ci sarà nessuna pausa finché Hamas non avrà rilasciato tutti gli oltre 200 ostaggi israeliani.

Blinken ha detto che Israele ha il diritto di difendersi e che gli stessi leader dei paesi arabi concordano sul fatto che l'attuale status quo della Striscia di Gaza, con il governo di Hamas, non può continuare, ma soprattutto ha parlato di proteggere i civili nella Striscia e di aiuti umanitari. «Riteniamo che delle pause potrebbero essere un meccanismo importante per proteggere i civili, per fare arrivare aiuti e per fare evacuare i cittadini stranieri mantenendo la capacità di Israele di raggiungere il suo obiettivo e distruggere Hamas». Blinken si è invece detto contrario a un cessate il fuoco completo.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha trascorso tutta la giornata di sabato ad Amman, la capitale della Giordania, a colloquio con vari diplomatici e leader del mondo arabo. Ha incontrato il primo ministro del Libano, i ministri degli Esteri di Giordania, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti e ha parlato anche con un rappresentante dell'Autorità palestinese. A fine giornata ha tenuto una conferenza stampa assieme ai suoi colleghi di Giordania ed Egitto, in cui ha parlato ancora una volta della necessità di «pause umanitarie» nella Striscia di Gaza, cioè di brevi interruzioni nei bombardamenti per consentire ad aiuti e soccorsi di arrivare nella Striscia.

Nella giornata di sabato i lanci di razzi e missili verso Israele dal sud del Libano si sono intensificati notevolmente, così come la risposta dell'aviazione israeliana, che ha colpito alcuni obiettivi all'interno del confine libanese. Hezbollah , il gruppo armato sciita e alleato di Hamas che controlla parte del Libano, ha annunciato di avere lanciato attacchi simultanei contro cinque posizioni israeliane, e i testimoni locali hanno effettivamente confermato che gli scambi di artiglieria e bombe sono stati tra i più violenti dall'inizio della guerra. Alcune fonti sentite dal Guardian hanno detto che Hezbollah ha usato per la prima volta un nuovo tipo di missile, anche se per ora non ci sono molte informazioni al riguardo.

L'agenzia dell'ONU per i rifugiati (UNRWA) ha confermato che una scuola che gestisce, la scuola al Fakhoora nel campo profughi di Jabalia, è stata colpita da un bombardamento. Juliette Touma, che gestisce le comunicazioni per l'agenzia, ha detto a Reuters che «Almeno un colpo è caduto su un cortile dove c'erano tende per le famiglie di profughi. Un altro ha colpito l'interno della scuola, dove alcune donne stavano cuocendo il pane».

Abbiamo raccontato in che modo Hamas abbia ottenuto armi migliori e più pericolose in questo articolo .

La prima settimana dell’ invasione di terra della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano ha già dimostrato che le operazioni militari rischiano di essere molto più dure e pericolose di quanto siano state in tutte le guerre precedenti nell’area. La ragione principale è che Hamas, rispetto per esempio all’ultima invasione avvenuta nel 2014, è più preparata e soprattutto molto meglio armata, grazie soprattutto all’Iran.

Un video dell'esercito israeliano mostra piuttosto chiaramente il modo in cui i tunnel di Hamas vengono distrutti: l'esercito ha corpi speciali che se ne occupano, e che usano cariche esplosive per distruggere le parti sotterranee e bulldozer per spianare le infrastrutture in superficie.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha annunciato che le persone morte dall'inizio della guerra sono 9.488. Sono in gran parte civili, anche se nei conteggi Hamas non fa differenze tra civili e miliziani.

Non è detto, tuttavia, che in questo caso l'accusa di Israele sia vera. Il Washington Post ha verificato e analizzato tutti i video disponibili sull'accaduto e ha concluso che, almeno dai video e dalle immagini, si possono vedere tra i morti e i feriti donne e bambini, mentre non è possibile rilevare la presenza di armi o di persone con abiti militari. Ovviamente non è una conclusione definitiva, e non è detto che i video pubblicati online mostrino il contesto in maniera esaustiva.

Israele ha detto che l'ambulanza è stata colpita perché era usata da Hamas per scopi militari (nei giorni scorsi l'esercito israeliano aveva sostenuto che sotto l'ospedale ci fossero dei centri di comando di Hamas). Questa non è una giustificazione implausibile: sono numerosissimi i casi in cui Hamas ha usato mezzi e infrastrutture civili per trasportare e proteggere i propri miliziani.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che si trova in visita in Giordania per parlare con alcuni leader della regione, ha parlato con il primo ministro libanese Najib Mikati e con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Nel bombardamento israeliano in cui è stata colpita una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA) nel campo profughi di Jabalia sono morte almeno 15 persone. Lo ha detto un funzionario del ministero della Salute della Striscia di Gaza (che è gestito da Hamas). Il numero potrebbe aumentare, ha aggiunto il funzionario.

Nasrallah però ha dato l'impressione di voler continuare a stare in una posizione defilata, almeno per ora, e in generale non ha detto niente che già non si sapesse. Il suo discorso è stato commentato in maniera un po' sarcastica da diversi esperti, visto che nei giorni scorsi era stato anticipato dalla diffusione di video molto curati che avevano creato molte aspettative su suoi eventuali importanti annunci.

Jabalia era già stata colpita da un bombardamento israeliano martedì scorso, quando erano state uccise decine di civili. Israele aveva sostenuto che quell’area fosse usata da Hamas come centro di addestramento e coordinamento per i propri attacchi.

Al Jazeera scrive che è stata colpita una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA) nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Per il momento non ci sono molte informazioni e quelle disponibili vanno prese con cautela. Al Jazeera scrive che la scuola ospitava migliaia di persone che erano fuggite dalle proprie case cercando rifugio dai bombardamenti israeliani. Ci sarebbero morti e feriti, e diversi feriti sarebbero stati portati all’ospedale al Shifa (dove ieri è stata bombardata un’ambulanza che Israele diceva essere usata da Hamas per scopi militari).

Blinken era stato venerdì in Israele, nel tentativo poi fallito di convincere il governo israeliano a fermare i combattimenti, in modo da facilitare i negoziati sugli ostaggi e permettere ad altri stranieri di lasciare la Striscia attraverso il varco di Rafah, al confine con l’Egitto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto però che non avrebbe approvato un cessate il fuoco senza la liberazione di tutti gli ostaggi che si trovano nella Striscia di Gaza, più di 200 persone.

La radio Al Aqsa, controllata da Hamas, ha detto che un drone israeliano ha lanciato un missile contro la casa a Gaza di Ismail Haniyeh, leader di Hamas . Haniyeh non sta più nella Striscia dal 2019 (vive tra Turchia e Qatar). Non è chiaro se al momento dell'attacco nell’edificio ci fossero altre persone.

È la prima volta che viene data una spiegazione al riguardo. Dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, infatti, molti cittadini stranieri si erano più volte radunati al varco di Rafah, in attesa che venisse aperto per permettere l’evacuazione di civili verso l’Egitto, ma per settimane la frontiera era rimasta chiusa.

Secondo questi funzionari, citati da diversi giornali americani, Hamas avrebbe chiesto di evacuare insieme agli stranieri anche i feriti, un terzo dei quali sarebbe stato composto da suoi miliziani; una proposta definita inaccettabile da Egitto, Stati Uniti e Israele. I negoziati sarebbero andati avanti per settimane tramite la mediazione del Qatar, fino a che Hamas avrebbe consegnato una lista di feriti da evacuare che non includeva suoi miliziani.

Per sapere qualcosa di più sulle Convenzioni di Ginevra, sul diritto di guerra e su cosa sia legale e cosa no nella guerra tra Israele e Hamas, si può approfondire nell'articolo qui sotto.

Israele ha detto che l'ambulanza è stata colpita perché era usata da Hamas per scopi militari (nei giorni scorsi l'esercito israeliano aveva sostenuto che sotto l'ospedale ci fossero dei centri di comando di Hamas). Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato l'attacco dicendosi «inorridito». La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa, ha detto che attaccare in maniera deliberata persone e strutture mediche costituisce «una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra, un crimine di guerra».

In particolare manca l'acqua. Lunghe code di persone in attesa di riempire le taniche d'acqua si formano ormai ovunque nella Striscia, ha scritto il Guardian , mentre l'ONU ha detto che non ci sono condutture idriche funzionanti che collegano Israele a Gaza.

Nella notte sono proseguiti i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza e i combattimenti tra i militari israeliani e i miliziani di Hamas. La situazione nella Striscia è sempre più critica. Thomas White, responsabile per Gaza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha detto: «Ora come ora non ci sono posti che siano sicuri a Gaza».

- Il leader del gruppo radicale libanese Hezbollah , Hassan Nasrallah, ha parlato per la prima volta pubblicamente della guerra nella Striscia di Gaza, confermando che sono in corso scontri tra i miliziani di Hezbollah e l'esercito israeliano. Nasrallah non ha annunciato chiaramente l'intenzione di aprire un nuovo fronte di guerra al confine tra Libano e Israele, ma ha detto che esiste la possibilità che ciò accada: questo a suo dire dipenderà soprattutto da come si evolverà l’invasione israeliana nella Striscia.

- Il ministero della salute di Gaza ( cioè Hamas ) ha detto che finora nel conflitto con Israele sono state uccise 9.227 persone palestinesi. Non sappiamo quante tra queste siano civili e quanti siano i miliziani, perché Hamas non fornisce dati separati. Sempre secondo il ministero, tra i morti ci sarebbero 3.826 bambini.

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che «Israele rifiuta qualsiasi accordo per un cessate il fuoco temporaneo che non includa la liberazione degli ostaggi». Lo ha detto poco dopo aver incontrato il segretario di Stato statunitense Antony Blinken, che aveva chiesto di concordare delle «pause umanitarie» per facilitare l'arrivo degli aiuti nella Striscia e l'evacuazione dei civili, ma senza successo.

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha detto che venerdì 34 persone tra cittadini francesi e loro familiari sono riuscite a lasciare la Striscia di Gaza, e sono state accolte nell'ambasciata francese in Egitto. Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron, in visita nelle zone della Bretagna più colpite dalla tempesta Ciarán , ha fatto un nuovo appello per una tregua umanitaria.

Nelle ultime settimane nelle strade di molte città negli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa hanno cominciato ad apparire manifesti che mostrano le facce di alcuni degli oltre 200 civili israeliani rapiti da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre. I manifesti sono simili a quelli usati per le persone scomparse, sono stati ideati da due artisti israeliani e si sono diffusi in poco tempo grazie a una campagna online: vengono messi da chi vuole denunciare la brutalità dell’attacco di Hamas o più in generale per dimostrare solidarietà a Israele.

Attorno a questi manifesti si è generata una certa polemica, soprattutto negli Stati Uniti. Molte persone hanno cominciato a strapparli, in parte per disprezzo e rabbia nei confronti di Israele, che spesso sfociano nell’antisemitismo, e in parte perché ritengono che l’attenzione pubblica dovrebbe rivolgersi ai bombardamenti e all’invasione di terra che l’esercito israeliano sta compiendo sulla Striscia di Gaza. La polemica, di dimensioni tutto sommato contenute, si è ingigantita in particolare sui social network, dove la discussione sui manifesti degli israeliani rapiti si inserisce nel contesto di estrema polarizzazione provocato dalla guerra. Ne abbiamo parlato qui.