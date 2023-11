Caricamento player

Sabato sera un uomo ha fatto irruzione con la sua auto sulla pista dell’aeroporto di Amburgo, più precisamente nell’area dove gli aerei vengono parcheggiati: è armato e, secondo la polizia di Amburgo, nell’auto con lui c’è almeno un’altra persona, un bambino, che è ostaggio dell’uomo. Non sembra essere però un caso di terrorismo: la polizia di Amburgo ha scritto su X (ex Twitter) che la ragione dell’irruzione potrebbe essere una disputa per l’affidamento di minore.

L’uomo ha fatto irruzione sabato sera nella pista dell’aeroporto sfondando con la sua auto le recinzioni di protezione. Immediatamente la polizia ha circondato l’auto con decine di agenti e mezzi: per tutta la notte la situazione è rimasta in stallo, e lo è tuttora. Durante la notte l’uomo ha anche agito in maniera violenta: ha sparato alcuni colpi di pistola in aria e lanciato quelle che sembrano bombe molotov.

Pubblicità

Nel frattempo l’aeroporto di Amburgo, uno dei più importanti del nord della Germania, è stato chiuso e completamente evacuato. Tutti i voli sono stati cancellati o rimandati, e le autorità hanno chiesto ai passeggeri di non presentarsi in aeroporto. Secondo i media tedeschi, i viaggiatori interessati sono più di 3.200.

Sul posto, oltre a decine di agenti di polizia, ci sono ambulanze, psicologi e negoziatori. Una portavoce della polizia ha detto ai media tedeschi che sono in corso contatti con l’uomo e che l’obiettivo è trovare «una soluzione negoziale».