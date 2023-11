Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Sta per uscire l’ottavo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare: dopo i risultati e i commenti lusinghieri per le prime uscite, da quest’anno Cose ha preso una cadenza più regolare, con la pubblicazione di quattro numeri l’anno. Il titolo di quello che sta per uscire è A Natale tutti insieme e sarà in libreria dal 15 novembre, ma può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post già da oggi.

I numeri già usciti si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro e giornali, mentre l’argomento affrontato in questo è il Natale. Che è il periodo dell’anno che assorbe più pensieri, affetti, tormenti, e spazio sugli scaffali dei supermercati e delle librerie; ma ci offre anche (o ci impone) occasioni per stare insieme a parenti e amici adorati o tollerati. E allora per arrivare preparati, con argomenti di cui parlare o con un regalo da regalare, non vi resta che leggere per esempio la spiegazione di come mai un santo turco vissuto fra il III e il IV secolo d.C. sia diventato un uomo vestito di rosso con una gran barba che porta regali con una slitta trainata da renne. O come una festa che ha un’origine religiosa sia diventata una festa di tutti (o quasi).

Pubblicità

In questo numero di Cose spiegate bene si parla poi, fra le altre cose, di regali, di quali funzionino di più, degli eventi storici e di cronaca avvenuti nel periodo natalizio, di tante altre tradizioni legate al Natale (le ricette, la visione di Una poltrona per due, i giochi in famiglia, le letterine, le canzoni), e di come la tradizione iconografica che lega l’immagine del Natale a neve, abeti e renne sia in realtà in contrasto con il clima dell’emisfero australe in questo periodo dell’anno.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti abbiamo anche questa volta dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo A Natale tutti insieme e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post; le spedizioni partiranno già il 2 novembre). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Amazon e Bookdealer (con consegne a partire dal 15 novembre): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche l’ottavo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di questo numero sono di Noemi Vola, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Arianna Cavallo, Daniela Collu, Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, Pietro Minto, Michele Serra. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Ci direte se vi è piaciuto sentirvi raccontare queste storie sul Natale.