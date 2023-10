In Europa Meta introdurrà la possibilità di pagare per non vedere la pubblicità su Instagram e su Facebook

Meta, la società che possiede Instagram e Facebook, introdurrà in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per non vedere la pubblicità sulle sue piattaforme. I loro servizi rimarranno comunque disponibili gratuitamente con la pubblicità per chi non volesse pagare. La decisione deriva dalla necessità di adeguarsi ai regolamenti europei: l’Unione Europea e la Corte di giustizia Europea hanno stabilito che le piattaforme come quelle di Meta dovrebbero offrire agli utenti che lo desiderano alternative alla raccolta dei loro dati per scopi pubblicitari personalizzati, che rappresenta un’importante fonte di guadagno di Meta.

I regolamenti europei hanno anche spinto l’azienda a non rendere disponibile in Europa la propria app Threads, pensata come un’alternativa a X (Twitter). Gli abbonamenti costeranno 9,99 euro al mese usandoli dal computer, e 12,99 euro dai dispositivi mobili. Nei primi mesi la quota coprirà tutti i profili di una persona, a partire da marzo occorrerà pagare una quota aggiuntiva per ogni profilo extra: 6 euro dal computer e 8 da dispositivi mobili.

