L’Ucraina ha detto di aver impiegato per la prima volta in combattimento i missili a lungo raggio inviati dagli Stati Uniti

Secondo quanto detto da varie fonti statunitensi, l’Ucraina avrebbe impiegato in combattimento per la prima volta gli ATACMS (Army Tactical Missile System), i missili a lungo raggio inviati a settembre dagli Stati Uniti. Questi missili sarebbero stati usati per colpire due aeroporti militari nelle città ucraine occupate dalla Russia di Berdyansk e Luhansk, rispettivamente a 85 e 100 chilometri dalla linea di fronte più vicina. Secondo alcuni resoconti dell’attacco che sono stati riportati dai media ma non sono ancora stati verificati indipendentemente, sarebbero stati distrutti nove elicotteri e un deposito di munizioni, e uccise decine di soldati russi. Anche un deputato ucraino ha scritto su X (l’ex Twitter) che il suo paese ha lanciato gli ATACMS.

ATACMS is already with us. The airfield in Berdyansk with enemy equipment was hit by them. Thanks to our partners!

And Russians are already publishing photos 😀 pic.twitter.com/6SVwPPhHz9

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) October 17, 2023