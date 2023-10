Un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di denaro ha portato a 58 arresti tra Italia e Spagna

Martedì un’operazione della Guardia di Finanza ha portato a 58 arresti fra Italia e Spagna, di cui 46 sono misure cautelari (33 persone andranno in carcere, 13 ai domiciliari). Sono anche stati sequestrati beni per 129 milioni di euro. L’indagine riguarda reati legati al traffico internazionale di droga, al riciclaggio di denaro, alla frode fiscale e all’esercizio abusivo del credito, e avrebbe ricostruito un complesso sistema di credito illegale con cui venivano trasferiti in Spagna i fondi per acquistare hashish e marijuana da importare in Italia. La Guardia di Finanza ha fatto sapere che oltre agli arresti martedì mattina sono stati «sequestrati 10 compendi aziendali, 52 immobili in Lombardia e altre regioni del Nord Italia, beni mobili e disponibilità finanziarie per 9 milioni di euro, ritenuti di provenienza illecita».