Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso fino al 18 dicembre per lavori di manutenzione

Da lunedì 16 ottobre fino al 18 dicembre il tunnel autostradale del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle D’Aosta, a Chamonix, in Francia, resterà chiuso. La chiusura servirà per lunghi interventi di manutenzione all’interno del tunnel e doveva iniziare il 4 settembre scorso, ma poi è stata rimandata per via della chiusura di un altro traforo, quello del Frejus. Per non intasare troppo il traffico, che si era fatto già intenso, Italia e Francia si erano messe d’accordo per posticipare la chiusura del traforo del Monte Bianco.

Nonostante il rinvio, la chiusura avrà comunque un impatto sul traffico delle strade alternative, tra cui l’autostrada A32 del Frejus, appunto. Si stima che ogni giorno su questa strada possano esserci mediamente 1800 tir in più. Per evitare code troppo lunghe verranno quindi ridotte al minimo le attività di cantiere sulle strade alternative al traforo, fino a quando non verrà riaperto, tuttavia i lavori di manutenzione proseguiranno anche in futuro: il traforo del Monte Bianco prevede chiusure di 3 o 4 mesi ogni anno per i prossimi 18 anni. I trafori costituiscono una parte fondamentale delle rotte commerciali italiane, ogni anno dall’Italia partono circa 266 milioni di tonnellate di merci, di cui 160 milioni (circa il 60 per cento del totale) passano dalle Alpi.