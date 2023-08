Italia e Francia hanno trovato un accordo per rinviare la chiusura per lavori di manutenzione del traforo del Monte Bianco

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fatto sapere in una nota ai giornalisti di aver trovato un accordo con il governo francese per rinviare la chiusura del traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione, che era prevista dal 4 settembre al 18 dicembre: lunedì scorso una frana ha costretto il blocco del passaggio dei mezzi pesanti dal traforo del Frejus, l’altro valico alpino tra Italia e Francia, e una chiusura anche del traforo del Monte Bianco avrebbe creato enormi problemi sia al passaggio delle merci che alla viabilità. Negli ultimi giorni per via dei disagi al Frejus si sono già formate grosse code di camion e mezzi pesanti al traforo del Monte Bianco.

Al momento non è chiaro a quando sarà rinviata la chiusura del traforo del Monte Bianco, anche perché non si sa ancora per quanto tempo il traforo del Frejus resterà chiuso ai mezzi pesanti. Il ministro dei Trasporti francese, Clément Beaune, ha detto che i lavori al traforo del Monte Bianco saranno rinviati «almeno per qualche giorno» e che in ogni caso sarà evitata una chiusura simultanea dei due valichi tra Italia e Francia. La manutenzione del traforo del Monte Bianco prevede chiusure di 3 o 4 mesi ogni anno per i prossimi 18 anni.

