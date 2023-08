Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per lavori dal 4 settembre al 18 dicembre

Dal 4 settembre al 18 dicembre il traforo del Monte Bianco sarà chiuso al traffico. La chiusura del tunnel autostradale – che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, e Chamonix, comune francese nel dipartimento dell’Alta Savoia – è stata decisa per permettere il rifacimento di due porzioni di volta di 300 metri ciascuna. La società italo-francese che gestisce il traforo ha pubblicato sul proprio sito una serie di percorsi alternativi che gli automobilisti possono percorrere nei prossimi mesi per raggiungere la Francia da Piemonte e Valle d’Aosta e viceversa.

