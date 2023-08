Le grosse code al traforo del Monte Bianco

Da lunedì si sta registrando un traffico molto intenso nei pressi del traforo del Monte Bianco, il tunnel autostradale che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, e Chamonix, in Francia. Ci sono code molto lunghe che stanno riguardando soprattutto i mezzi pesanti (tir, camion e autobus), che stanno aspettando fino a tre ore per attraversare il traforo. Le code si sono formate sia sul lato italiano che su quello francese.

Il motivo è che da lunedì gran parte dei mezzi pesanti che devono attraversare il confine tra Italia e Francia si sono riversati in massa verso il traforo in Valle d’Aosta, dato che l’altro principale valico alpino, il traforo del Frejus in Piemonte, è parzialmente chiuso.

Pubblicità

Il traforo del Frejus si trova al confine tra Bardonecchia e Modane, comune della Savoia francese. È stato chiuso al traffico dei mezzi pesanti lunedì mattina, in seguito a una frana avvenuta nel comune di Saint-André, che aveva occupato i binari della ferrovia e un tratto dell’autostrada A43, che collega la Francia all’Italia, senza causare feriti.

Una frana ha imposto la chiusura del tunnel del Frejus e così si allungano le code di camion e autobus al traforo del Monte Bianco che lunedì prossimo dovrebbe chiudere per lavori. Situazione esplosiva, su cui il Governo cerca soluzioni pic.twitter.com/oDknXDwlan — Tg3 (@Tg3web) August 29, 2023

Al momento nel traforo del Frejus possono passare solo le automobili. Inoltre per via della frana è stato interrotto il traffico ferroviario tra Francia e Italia e tutti i treni della linea ad alta velocità di Trenitalia sono stati cancellati fino a mercoledì.

Non è ancora chiaro fino a quando il divieto per i mezzi pesanti rimarrà in vigore: i lavori per il ripristino del tratto dell’autostrada A43 coinvolto dalla frana in Francia sono ancora in corso e non sono state fatte previsioni per la sua riapertura. Il timore maggiore al momento è che il traforo del Frejus possa rimanere chiuso ai mezzi pesanti ancora fino a lunedì 4 settembre, quando è prevista la chiusura totale al traffico del traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione (e la cui riapertura è prevista per il 18 dicembre). Per evitare che i due principali punti di passaggio di auto e mezzi pesanti al confine restino chiusi in contemporanea, le autorità italiane e francesi stanno discutendo anche di un possibile rinvio dell’inizio dei lavori nel traforo del Monte Bianco, ma per ora non sono state prese decisioni definitive al riguardo.