C’è stata una sparatoria vicino al centro di Bruxelles

Lunedì sera c’è stata una sparatoria nel centro di Bruxelles. La polizia ha confermato che due persone sono state uccise. La dinamica della sparatoria non è ancora chiarissima: sembra che intorno alle 19:15 un uomo abbia sparato in diversi punti non lontano da Place Sainctelette, a metà strada fra la piazza centrale e il quartiere di Molenbeek, uno dei più problematici della città. Lo sparatore non è stato fermato.

In tutta la provincia di Bruxelles l’allerta per la minaccia di un attentato terroristico è stata aumentata al livello 4, la più alta della scala utilizzata. Il centro di coordinamento per le situazioni di emergenza, gestito dal ministero dell’Interno, ha sconsigliato di fare spostamenti non necessari.

⚠️Niveau de menace 4 pour la région de Bruxelles-Capitale. Une vigilance accrue est demandée. Eviter les déplacements inutiles. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 16, 2023

Sui social network sta circolando un video girato apparentemente da un passante in cui si vede un uomo vestito di arancione, con un fucile automatico, sparare a un gruppo di persone al piano terra di un edificio con le porte a vetri. Ne ha scritto anche Le Soir, il principale quotidiano belga. L’autenticità del video però non è ancora stata ancora confermata.

Il primo ministro belga Alexander De Croo ha parlato di un «attentato contro dei cittadini svedesi» e ha fatto le condoglianze al primo ministro svedese Ulf Kristersson: «La lotta contro il terrorismo è una lotta comune». A Bruxelles era in corso una partita di calcio valida per le qualificazioni a Euro 2024 fra Belgio e Svezia, che non è ripresa dopo l’intervallo, alla fine del primo tempo. Appresa la notizia della sparatoria, sarebbero stati i giocatori svedesi a non voler rientrare in campo.