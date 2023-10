Nel centro di Stoccolma le auto più inquinanti non potranno più circolare

Il consiglio comunale di Stoccolma, la capitale della Svezia, ha approvato un provvedimento che vieta alla maggior parte delle automobili con motori diesel o a benzina di circolare in alcune zone del centro. La misura intende limitare l’inquinamento dell’aria in città, che secondo l’assessore ai trasporti Lars Strömgren, citato dal quotidiano svedese The Local, causa «una riduzione della capacità polmonare dei bambini e dell’aspettativa di vita degli adulti».

Le affermazioni di Strömgren si basano su uno studio pubblicato nel 2022 dal Karolinska Institutet, un’università svedese. Lo studio indica che i bambini che crescono nelle strade più trafficate di Stoccolma hanno una capacità polmonare ridotta già dai sei mesi di età, se confrontati con quelli cresciuti nelle zone della città in cui circolano meno mezzi.

Pubblicità

Dal 2018 la legge svedese consente alle città di introdurre regolamenti per limitare la circolazione dei veicoli inquinanti sul loro territorio. In Svezia quella introdotta recentemente da Stoccolma si qualifica come una zona di livello tre, quella con le restrizioni più severe: la capitale sarà la prima città a istituirla.

La maggior parte delle città europee ha già istituito zone in cui il traffico è limitato per ridurre il traffico, il rumore e l’inquinamento dell’aria. Il piano di Stoccolma è però uno dei più ambiziosi finora.

In Europa nella maggior parte dei casi i veicoli più inquinanti possono continuare a circolare pagando una tassa, o in altri casi sono vietati solo alcuni modelli: per esempio a Londra per entrare in centro quasi tutti i veicoli non elettrici devono pagare, mentre a Parigi, Atene e Madrid la circolazione è vietata solo alle auto con motori diesel.

Stoccolma vuole vietare totalmente la circolazione delle auto considerate inquinanti, senza la possibilità di accesso a pagamento. Nella zona a basse emissioni potranno circolare i veicoli elettrici, ibridi, a benzina o diesel che rispettano la certificazione euro 6 (entrata in vigore nel 2015). Le limitazioni non si applicheranno a moto e scooter. Sono previste anche delle eccezioni per veicoli di emergenza, auto della polizia, veicoli usati per le cure mediche, e quelli che hanno un permesso speciale perché il guidatore o un passeggero è disabile.

La legge entrerà in vigore il 31 dicembre 2024 e riguarda una zona di circa 18mila metri quadri racchiusa da quattro strade nel quartiere di Norrmalm, sulla sponda nord del corso d’acqua che divide la città. È una zona molto frequentata da pedoni e biciclette, ed è considerata adatta anche perché ha già un buon numero di punti di ricarica per le auto elettriche. In seguito la zona sarà probabilmente estesa, secondo un proposta che verrà sottoposta al consiglio comunale nel 2024 ed eventualmente approvata nel 2025.

– Leggi anche: La rapina che diede il nome alla “sindrome di Stoccolma”