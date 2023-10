In Trentino sono stati trovati due orsi morti

Sono stati trovati due orsi morti in provincia di Trento, nei territori di Bresimo e Ronzone, due comuni della Val di Non. Le cause della loro morte non sono note: uno dei due corpi è già stato consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie per gli accertamenti, e il secondo presumibilmente lo sarà a breve. Oltre alla causa della morte, che potrebbe dipendere da uno scontro con un altro orso, da morte naturale o da cause umane, si cercherà anche di identificare gli orsi, per capire se erano già conosciuti in seguito a contatti con l’uomo.

Con queste due morti, il numero di orsi trovati morti in Trentino negli ultimi sei mesi sale a sette. L’ultimo caso era stato quello di F36, un’orsa considerata problematica e contro cui era stata emessa un’ordinanza di abbattimento, poi sospesa dal Tribunale amministrativo regionale, trovata morta per cause ancora sconosciute il 28 settembre. Secondo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDA&A) si tratterebbe di un numero superiore alla media e, per quanto occorra aspettare i risultati delle analisi scientifiche per esprimere un parere, «avvelenamenti e bracconaggio appaiono sempre più come possibili cause della morte» di questi orsi.

