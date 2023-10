C’è una rivolta nella più grande prigione del Paraguay

Ad Asunción, la capitale del Paraguay, diversi agenti di polizia sono stati presi in ostaggio dai detenuti che hanno preso il controllo della prigione di Tacumbú, la più grande del paese, con una rivolta organizzata dalla gang Clan Rotela. Il numero degli ostaggi non è ancora chiaro. Un portavoce della polizia ha detto che sarebbero «almeno dieci»; il direttore della prigione, Luis Esquivel, ha detto a una radio locale che è stato preso in ostaggio assieme a 21 poliziotti. Due ostaggi sono già stati rilasciati.

Alcuni detenuti hanno dato fuoco a diversi materassi all’ingresso del carcere per bloccare l’accesso delle forze dell’ordine, mentre altri sono saliti sul tetto, da dove hanno lanciato sassi contro la polizia in assetto antisommossa schierata sul perimetro dell’edificio. Negli scontri sono stati feriti due agenti. Nel carcere sarebbero presenti anche più di venti donne: non è chiaro se siano trattenute contro la loro volontà o se stessero visitando i propri compagni quando è scoppiata la rivolta e poi abbiano deciso volontariamente di rimanere lì.

Esquivel ha detto che i detenuti hanno presentato tre richieste: la garanzia che la polizia non irrompa nel carcere, che non ci saranno ripercussioni per la rivolta, e che saranno ammessi nuovi detenuti. Il carcere ospita quasi 4mila persone ed è già gravemente sovraffollato, ma secondo i media locali il Clan Rotela spera che l’invio di nuovi detenuti appartenenti all’organizzazione possa aumentare la propria influenza.

La gang, che prende il nome dai fratelli Óscar e Armando Javier Rotela, che l’hanno fondata, controlla buona parte del traffico di droga in Paraguay, e di fatto controllava la prigione già prima della rivolta. Lo scorso 2 ottobre il ministro della Giustizia, Ángel Barchini, aveva annunciato di voler riportare la prigione sotto il controllo delle forze dell’ordine: secondo alcuni, potrebbe essere una delle cause della rivolta. Il ministro ha anche detto di non voler trattare con i detenuti, e che per sedare la rivolta interverranno le forze di sicurezza. A sua volta il ministro dell’Interno, Enrique Riera, ha fatto sapere che una volta terminata la rivolta farà pressioni per promuovere una riforma del sistema carcerario.

Il Paraguay non è l’unico paese dell’America Latina ad avere problemi nel suo sistema carcerario. Nelle carceri dell’Ecuador si verificano di frequente scontri violenti tra bande rivali o tra detenuti e forze dell’ordine. In Venezuela 11mila poliziotti e soldati sono stati schierati per riprendere il controllo di una prigione controllata per anni dai detenuti, che al suo interno avevano costruito una piscina, uno zoo e una discoteca.

