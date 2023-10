Putin farà in Kirghizistan il suo primo viaggio all’estero da quando è stato emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui

L’ufficio della presidenza del Kirghizistan ha detto che il presidente russo Vladimir Putin visiterà il paese giovedì. Il governo russo non ha ancora confermato il viaggio, che sarà il primo all’estero di Putin da quando è stato emesso contro di lui un mandato di arresto dalla Corte penale internazionale. Il Kirghizistan, un’ex repubblica sovietica dell’Asia centrale, come la Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale, e quindi non è vincolato ad arrestare Putin.

La settimana prossima è programmata un’altra visita di Putin all’estero, in Cina, un altro paese che non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale. Ad agosto invece il presidente russo non aveva potuto partecipare di persona alla riunione dei BRICS, l’organizzazione di paesi emergenti, in Sudafrica (paese che aderisce alla Corte) a causa del mandato di arresto. Il mandato contro di lui era stato emesso a marzo ed è relativo alle accuse di crimini di guerra legati alla deportazione di migliaia di bambini dalle regioni dell’Ucraina occupate dalla Russia.

