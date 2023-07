Vladimir Putin non parteciperà alla riunione dei BRICS in Sudafrica a causa del mandato di arresto internazionale contro di lui

Il presidente russo Vladimir Putin non sarà presente di persona alla riunione dei BRICS che si terrà ad agosto a Johannesburg, in Sudafrica, dove sarà sostituito dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo ha annunciato l’ufficio del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che ha spiegato la decisione dicendo che se Putin fosse stato presente lui sarebbe stato costretto ad arrestarlo a causa del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale a marzo. Il mandato riguarda il trasferimento forzato in Russia di migliaia di bambini ucraini provenienti dalle zone occupate dall’esercito russo. La Russia non ha riconosciuto la validità del mandato di arresto, in quanto non ha mai ratificato lo Statuto di Roma, il trattato che istituì la Corte penale internazionale.

I BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) sono un gruppo di paesi che dall’inizio degli anni Duemila si ritiene abbiano notevoli prospettive di sviluppo economico. All’inizio erano noti come BRIC, poi nel 2010 si unì il Sudafrica, aggiungendo la S all’acronimo. Dal 2009 si tiene annualmente una riunione fra i leader dei paesi del gruppo.

