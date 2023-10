Hamas e Israele sui giornali internazionali

La notizia degli attacchi tra il gruppo radicale palestinese Hamas e Israele cominciati sabato mattina con un lancio di missili e incursioni territoriali a partire dalla Striscia di Gaza è sulle prime pagine di moltissimi giornali internazionali. Come ricorda il brasiliano O Globo, è stato il peggiore attacco subìto da Israele negli ultimi decenni, e come segnala il saudita Arab News si è verificato nel cinquantesimo anniversario della Guerra dello Yom Kippur, iniziata il 6 ottobre del 1973, quando gli eserciti di Siria ed Egitto attaccarono Israele a sorpresa, nel giorno della più solenne festività ebraica. Alcuni giornali citano i numeri provvisori delle persone uccise e di quelle prese in ostaggio, mentre altri titolano con la parola «guerra», la stessa usata dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione. Sia El País sia El Mundo mettono in prima pagina due fotografie che mostrano civili israeliani uccisi.

