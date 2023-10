Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un breve messaggio video sui suoi account social per commentare l’attacco a sorpresa in corso contro Israele dalla Striscia di Gaza organizzato e rivendicato dal gruppo radicale palestinese Hamas. Rivolgendosi agli israeliani, Netanyahu ha detto: «Siamo in guerra», e ha aggiunto che «Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto».

L’attacco è cominciato nelle prime ore di sabato con una serie di lanci di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza, il territorio controllato da Hamas dal 2007. È proseguito con le incursioni di alcuni gruppi armati in territorio israeliano, da cui stanno arrivando notizie di sparatorie e persone prese in ostaggio. In un comunicato, il leader del reparto militare di Hamas, Mohammed Deif, ha detto che l’obiettivo dell’operazione militare è quello di «difendere la moschea di al Aqsa» di Gerusalemme, uno dei più importanti luoghi di culto per l’Islam, e ha accusato Israele di aver provocato la morte di centinaia di persone. Nel video, Netanyahu dice di aver ordinato «di ripulire le comunità che sono state infiltrate dai terroristi» e un’ampia mobilitazione dei riservisti.

