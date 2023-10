È morto a 89 anni il banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia, tra i protagonisti di Tangentopoli

Il finanziere e banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia è morto a 89 anni nella sua casa di Roma, dove viveva da tanti anni, anche se era nato in provincia di Pisa. Nel 1980 aveva fondato la Banque Karfinco a Ginevra, utilizzata per la gestione di fondi occulti ricondotti all’ENI e impiegati per pagare manager e politici. Negli anni di Tangentopoli era stato soprannominato “il banchiere un gradino sotto Dio” a causa di una battuta del giudice Italo Ghitti e fu condannato a 6 anni di reclusione nell’ambito dell’inchiesta Enimont.

Durante gli interrogatori avvenuti nel 1993, in cui fece anche il nome di molti personaggi importanti coinvolti nel giro di tangenti fra cui quello del presidente dell’ENI Gabriele Cagliari, disse di aver fatto arrivare dalla Svizzera in Italia almeno 50 miliardi di lire attraverso una società di trasporto valori che li consegnava ai tesorieri del PSI e della DC e di aver gestito negli anni Ottanta i fondi occulti dell’ENI. I suoi funerali si terranno a Roma in forma privata.