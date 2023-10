Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set (7-6, 7-6) nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, giocata mercoledì pomeriggio. Sinner ha così ottenuto il suo terzo titolo individuale ATP 500 e il nono complessivo, contando anche gli ATP 250 e i Masters 1000. È riuscito inoltre a battere Medvedev (terzo tennista del ranking mondiale) per la prima volta in carriera dopo sei sconfitte nelle sei partite disputate in precedenza.

Sinner si era qualificato alla finale battendo martedì lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero due al mondo). Con quella vittoria si era già assicurato il quarto posto nel ranking ATP, ossia la posizione più alta mai raggiunta in carriera e anche la più alta per un tennista italiano, dato che finora soltanto Adriano Panatta l’aveva raggiunta senza andare oltre. La vittoria del torneo di Pechino ha reso inoltre quasi certa la qualificazione di Sinner alle ATP Finals di Torino, l’evento che conclude l’annata tennistica maschile e viene disputato dai migliori otto giocatori delle graduatorie stagionali.

BEIJING TITLE: UNLOCKED 🔓@janniksin claims the victory in a nail-biting match against the No. 2 seed, Daniil Medvedev, to win the #ChinaOpen Crown 🏆 pic.twitter.com/N0iZV8J2u0 — ATP Tour (@atptour) October 4, 2023

Pubblicità

– Leggi anche: Jannik Sinner, la Nazionale e la Gazzetta dello Sport