Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino e salirà al quarto posto del ranking mondiale

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz (7-6, 6-1) nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino e si è qualificato alla finale, che giocherà mercoledì contro il russo Daniil Medvedev. Grazie alla vittoria contro Alcaraz (numero due nel ranking mondiale), Sinner è quasi certo di partecipare alle ATP Finals in programma a novembre a Torino e salirà inoltre dal settimo al quarto posto del ranking mondiale per la prima volta in carriera, diventando quindi il miglior italiano di sempre nel ranking ATP insieme ad Adriano Panatta, che fu quarto al mondo nel 1976.

Make it 4️⃣-3️⃣ A stunning performance from @janniksin leads to a well-deserved win against Carlos Alcaraz 7-6 6-1 for a place in the #ChinaOpen final 💪@ChinaOpen pic.twitter.com/AEvKh12trv — ATP Tour (@atptour) October 3, 2023

