Il Nobel per la Fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier

Il Premio Nobel per la Fisica del 2023 è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier «per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce di un trilionesimo di secondo (“attosecondo”) per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia». Il Nobel è uno dei più importanti e prestigiosi riconoscimenti nel campo delle scienze: quello per la Fisica viene assegnato dal 1901.

Grazie alle loro attività di ricerca, i tre premiati di quest’anno hanno prodotto nuovi strumenti per studiare gli elettroni e i fenomeni che li riguardano all’interno degli atomi e delle molecole. Con i loro esperimenti, hanno dimostrato che si possono creare impulsi di luce di brevissima durata, che possono poi essere utilizzati per misurare i processi di moto o di cambio di energia degli elettroni.

La diretta video

