Almeno 6 persone sono morte nell’incendio di una discoteca a Murcia, in Spagna

Almeno sei persone sono morte nell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Murcia, in Spagna. I soccorritori stanno cercando altre persone non ancora rintracciate e per questo il numero dei morti potrebbe salire. Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state ricoverate, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comune di Murcia: le operazioni si sono concluse in mattinata. Le cause dell’incendio non sono ancora note.