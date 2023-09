È morto Giovanni Lodetti, calciatore del Milan e della Nazionale negli anni Sessanta

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana, è morto venerdì a 81 anni. Era ricordato soprattutto per le nove stagioni passate al Milan tra il 1961 e il 1970, in cui vinse tutto il possibile per l’epoca: due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, due Coppe dei Campioni (tra cui la prima in assoluto per un club italiano) e una Coppa Intercontinentale. Nel 1968 fece parte della Nazionale che vinse gli Europei battendo nella doppia finale di Roma la Jugoslavia. Due anni dopo fu inoltre protagonista di un caso che fece discutere a lungo, quando fu escluso dai Mondiali del 1970 per far spazio tra i convocati a Pierino Prati e Roberto Boninsegna, chiamati a loro volta per sostituire l’infortunato Pietro Anastasi.

La finale degli Europei del 1968 fu la sua ultima partita da membro della Nazionale e dopo il Milan giocò ancora con Foggia e Sampdoria fino al 1978, anno del suo ritiro. Successivamente fu a lungo opinionista per i canali televisivi del Milan e le reti private lombarde.

Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita… pic.twitter.com/uiFnRZpMAq — AC Milan (@acmilan) September 22, 2023