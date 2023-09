La maggior parte delle giocatrici della Nazionale di calcio femminile spagnola ritornerà a giocare. Molte calciatrici si erano rifiutate di rispondere alle convocazioni, sia per lo scandalo del bacio non consensuale dato da Luis Rubiales a Jenni Hermoso, sia soprattutto per chiedere una riforma federale del calcio femminile, la cui struttura attuale è ritenuta inadeguata rispetto agli sforzi e ai risultati richiesti.

Secondo il presidente del Consiglio superiore dello sport, le calciatrici e la squadra hanno raggiunto un accordo che sarà sottoscritto oggi. La squadra quindi giocherà la prima partita della Nations League, contro la Svizzera, il 22 settembre. Delle 23 giocatrici convocate, due hanno detto di non voler continuare a giocare nella Nazionale.

