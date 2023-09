Domenica la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in visita a Lampedusa, accogliendo l’invito di Giorgia Meloni

Domenica la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in visita a Lampedusa: lo ha confermato il suo portavoce Eric Mamer dopo che venerdì sera la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni aveva annunciato di averla invitata a vedere la situazione sull’isola. Negli ultimi giorni si parla molto di Lampedusa per via di un aumento degli arrivi di migranti via mare.

Dall’inizio di quest’anno sono arrivate via mare in Italia 127.207 persone: sono i numeri più alti dal 2016 ma anche una frazione molto piccola della popolazione italiana (lo 0,21 per cento). L’aumento sta mettendo in difficoltà il governo di destra, i cui partiti per anni avevano strumentalizzato l’immigrazione attaccando i governi precedenti per gli arrivi dei migranti.

Venerdì sera Meloni aveva pubblicato un video in cui annunciava nuove misure per limitare l’arrivo dei migranti via mare e in cui giustificava l’attuale situazione con una serie di informazioni imprecise, implausibili e in alcuni casi false. Nel video diceva anche di aver invitato von der Leyen a Lampedusa «per rendersi personalmente conto della gravità della situazione». Von der Leyen sembra avere un buon rapporto personale e politico con Meloni: in questi mesi l’ha incontrata più volte, oltre ad averla accompagnata in Tunisia in due visite di stato.

