La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi d’interesse per la decima volta consecutiva

La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di aumentare i tassi d’interesse di riferimento di 25 punti base (ossia di 0,25 punti percentuali), portandoli intorno al 4 per cento, il livello più alto da quando esiste l’euro. Aveva iniziato a rialzare i tassi nel luglio del 2022 e da allora l’ha fatto per dieci volte consecutive.

I tassi d’interesse di riferimento sono quelli a cui le banche centrali prestano soldi alle altre banche, in pratica il costo del denaro. Storicamente l’innalzamento dei tassi è lo strumento più efficace a disposizione delle banche centrali per controllare l’inflazione, perché aumentando il costo del denaro si riducono i fenomeni che portano a un aumento dei prezzi. Nell’ultimo anno la BCE ha aumentato i tassi di interesse complessivamente di oltre 4 punti percentuali e lo ha fatto proprio per contrastare un’inflazione eccezionale, che non si vedeva da decenni.

