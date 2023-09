Il PD appoggia la candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive per il seggio da senatore lasciato vacante da Silvio Berlusconi

Il Partito Democratico (PD) ha annunciato che appoggia la candidatura di Marco Cappato, politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni, alle elezioni suppletive per il seggio da senatore lasciato vacante da Silvio Berlusconi. Le elezioni suppletive riguardano il collegio uninominale di Monza, città in cui Cappato è cresciuto, e si terranno il 22 e il 23 ottobre.

«Il Partito Democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l’alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra», ha detto Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione del partito, per spiegare perché si è scelto di non candidare un membro locale del PD e appoggiare invece la candidatura già presentata di Cappato.

Sono grato al PD per la scelta generosa e coraggiosa. Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e quelli che arriveranno. Faremo tesoro delle differenze per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre. — Marco Cappato (@marcocappato) September 13, 2023