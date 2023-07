Le elezioni suppletive per il seggio lasciato vacante al Senato da Silvio Berlusconi saranno il 22 e 23 ottobre

Il Consiglio dei ministri ha scelto il 22 e 23 ottobre come date in cui svolgere le elezioni suppletive per il seggio lasciato vacante al Senato da Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno. Berlusconi era stato eletto senatore nel collegio elettorale uninominale “Lombardia – 06”, ottenendo il 50,26 per cento dei voti. Dopo la sua morte il seggio è rimasto vacante, ed essendosi trattato di una elezione diretta del candidato dovrà essere assegnato con una nuova elezione, che interesserà il medesimo collegio.

– Leggi anche: Il testamento di Berlusconi lascia la maggioranza di Fininvest ai figli maggiori