Il Regno Unito dichiarerà il gruppo Wagner organizzazione terroristica

La ministra dell’Interno del Regno Unito Suella Braverman ha depositato in parlamento una proposta di legge per definire il gruppo Wagner organizzazione terroristica. Il gruppo Wagner è un gruppo di mercenari legato al governo russo attivo in Siria, in vari paesi africani e in Ucraina, accusata da organizzazioni internazionali di crimini di guerra e di utilizzo di sistemi di tortura. La decisione del governo britannico arriva in un momento di estrema incertezza sul futuro del gruppo Wagner, dopo la morte a fine agosto del suo capo Yevgeny Prigozhin.

La legge renderebbe illegale supportare e promuovere l’organizzazione, per esempio organizzando riunioni volte a promuovere i suoi obiettivi, esprimere supporto per le sue attività o mostrare i loghi e i simboli dell’organizzazione e renderebbe possibile sequestrarne le risorse. Le pene includono multe fino a 5.000 sterline (5.800 euro) e fino a 14 anni di carcere. Sarà inoltre possibile sequestrare le risorse del gruppo e dei suoi membri, già colpiti da sanzioni in Regno Unito. Il gruppo Wagner è già stato definito un’organizzazione terroristica dall’Ucraina, dall’Estonia, dalla Lituania e dalla Francia.