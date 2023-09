Il presidente cinese Xi Jinping non parteciperà alla riunione del G20 in India

Alla riunione del G20, prevista per il 9 e il 10 settembre a Nuova Delhi, la Cina sarà rappresentata dal premier Li Qiang, e non dal presidente Xi Jinping. La sua assenza era prevista da qualche tempo ma è stata annunciata soltanto in questi giorni. L’assenza di Xi probabilmente diminuirà l’importanza delle decisioni che saranno prese alla riunione, e potrebbe danneggiare anche gli sforzi del primo ministro indiano Narendra Modi di presentare il G20 in India come un momento importante per la diplomazia internazionale. Anche il presidente americano Joe Biden si è detto amareggiato dalla decisione, ma ha aggiunto che incontrerà comunque Xi in futuro.

– Leggi anche: Delhi non sa cosa fare con i cani randagi

Pubblicità

Nonostante le relazioni fra Cina e India siano da sempre piuttosto tese, ultimamente c’era stato qualche segnale di miglioramento, fra cui un colloquio avuto fra Modi e Xi durante la riunione dei BRICS in Sudafrica, ad agosto. Le divergenze fra i due paesi riguardano anche alcune dispute sul confine, lungo l’Himalaya: la Cina rivendica il territorio dell’Arunachal Pradesh, controllato dall’India, che a sua volta reclama il territorio dell’Aksai Chin, controllato dalla Cina.