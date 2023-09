Una serata con Werner Herzog, e con il Post

Lunedì 18 settembre alle 19, al teatro Strehler di Milano, il regista e documentarista Werner Herzog incontrerà il peraltro direttore del Post Luca Sofri e Concita De Gregorio per presentare il suo memoir Ognuno per sé e Dio contro tutti, che uscirà in Italia il 12 settembre pubblicato da Feltrinelli. L’incontro è organizzato dal Post e Feltrinelli e abbonate e abbonati potranno prenotare un posto in sala.

Werner Herzog è uno dei più importanti e amati registi europei degli ultimi cinquant’anni. È nato a Monaco di Baviera 80 anni fa e ha girato decine di film e documentari diventati oggetti di culto, da Fitzcarraldo ad Aguirre, furore di Dio fino al più recente Grizzly Man, esplorando storie, generi e continenti diversi. Negli anni ha raccontato la vita degli scienziati nelle basi dell’Antartide e il mito del conte Dracula, i miraggi del Sahel e l’attesa per l’eruzione della Grande Soufrière sull’isola di Guadalupa. Fu uno dei registi che animarono il movimento del Nuovo cinema tedesco tra gli anni Settanta e Ottanta, e si distinse fin da subito per uno stile unico e sperimentale, caratterizzato da atmosfere misteriose in cui realtà e finzione si confondono.

Pubblicità

I protagonisti dei suoi film e documentari sono stati spesso sognatori ossessionati da imprese impossibili, alle prese con le forze della natura o con la propria follia. A interpretarli sono stati sovente attori utilizzati in modo inconsueto, non professionisti o addirittura sotto ipnosi, oppure notoriamente tormentati e difficili come Klaus Kinski. Anche Herzog ha avuto una vita romanzesca, piena di avventure vissute negli angoli più remoti del pianeta, e le rocambolesche vicende produttive di molti suoi film, nati spesso da idee ambiziose al limite dell’irrealizzabile, sono diventate leggendarie e sono state oggetto a loro volta di libri e documentari.

Di un po’ di queste cose Herzog parlerà il 18 settembre dalle 19, al teatro Strehler di Milano, con Luca Sofri e Concita De Gregorio. Abbonate e abbonati del Post potranno prenotare per partecipare dalle ore 15: troveranno il link per farlo su questa pagina.