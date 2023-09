Le foto del weekend a Venezia

Tra gli eventi degni di nota durante il weekend della Mostra del cinema di Venezia, ieri c’è stata la presentazione di The Killer, del regista David Fincher: un noir molto atteso con Michael Fassbender, un assassino che comincia a dubitare del proprio lavoro, fino a mettersi contro i propri committenti. Il film è considerato tra i favoriti per la vittoria del Leone d’oro ed è un adattamento dell’omonima serie di graphic novel di Alexis Nolent. Nel cast c’è anche Tilda Swinton, che come Fassbender era assente per via dello sciopero in corso a Hollywood.

Non si sono visti nemmeno attori e regista di Maestro, film in concorso di Bradley Cooper che ne è anche l’interprete principale assieme a Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke. Parla della storia d’amore tra il celebre compositore newyorkese Leonard Bernstein (l’autore del musical West Side Story) e la moglie e attrice Felicia Montealegre. Alla presentazione del film c’erano però i figli della coppia: Jamie, Nina e Alexander.

Tra gli italiani si sono visti Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea che fanno parte del cast di Adagio di Stefano Sollima (già regista del film Suburra e delle serie tv Gomorra e Romanzo Criminale): racconta la storia di un sedicenne che si ritrova al centro di un ricatto e che per uscirne finisce per chiedere protezione a due ex criminali.

C’era anche l’attore di Hong Kong Tony Leung Chiu-wai, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, e Aldo, Giovanni e Giacomo alla cerimonia dei Filming Italy Best Movie Award, premi per il cinema italiano. Si sono fatte notare anche le attrici Maggie Gyllenhaal e Sydney Sweeney, che però non erano su nessun red carpet, ma a un evento di MiuMiu in occasione del festival.