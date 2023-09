Zelensky ha annunciato che sostituirà il ministro della Difesa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, Oleksii Reznikov. La decisione era stata anticipata da mesi, una prima volta già a febbraio da uno dei leader del partito di Zelensky, ma finora il presidente non l’aveva ancora formalizzata. Al suo posto dovrebbe essere nominato Rustem Umerov, attualmente a capo del Fondo statale ucraino. In un comunicato Zelensky ha detto che la decisione dovrebbe essere ratificata dal parlamento e poi sarà ufficiale: «Reznikov ha attraversato più di 550 giorni di guerra, penso che il ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di un cambiamento nelle relazioni con l’esercito e con la società nel suo complesso».

L’ipotesi che Reznikov venisse rimosso dal suo incarico era emersa dopo i casi di corruzione che avevano riguardato alcune amministrazioni pubbliche ucraine, compreso il ministero della Difesa: in particolare, sembra che ci siano state irregolarità nei contratti di fornitura e casi di corruzione in un periodo in cui il budget a disposizione del ministero era aumentato a dismisura a causa della guerra. Reznikov non è coinvolto direttamente nelle accuse e nelle indagini che ne sono seguite, e lo scorso inverno erano stati arrestati due funzionari del ministero per una fornitura di cibo all’esercito pagata in misura eccessiva.

Secondo il governo i problemi di gestione che si erano presentati nei primi caotici mesi di guerra sono stati risolti, tuttavia nei mesi passati Reznikov ha continuato a ricevere pressioni per dimettersi, e domande sul suo futuro durante le conferenze stampa. Nella maggior parte dei casi, Reznikov ha risposto che la composizione del governo era responsabilità di Zelensky, e quindi era lui che avrebbe dovuto decidere sul suo futuro.