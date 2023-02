Il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, verrà rimosso dal suo incarico 

Domenica Davyd Arakhamia, uno dei leader del partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che il ministro della Difesa Oleksii Reznikov verrà rimosso dal suo incarico. Il suo posto verra preso da Kyrylo Budanov, l’attuale capo dell’intelligence militare. Arakhamia non ha dato motivazioni sulla decisione. Nelle ultime settimane si erano dimessi molti importanti membri del governo ucraino a causa di accuse di corruzione, una delle quali aveva riguardato proprio il ministero della Difesa.

Le accuse riguardavano il vice ministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, accusato di aver pagato cifre eccessive per le forniture di cibo destinate all’esercito: Reznikov non è al momento accusato di nulla e Arakhamia non ha legato la sua rimozione dall’incarico agli scandali in corso. Ha anche fatto sapere che Reznikov verrà assegnato a un nuovo ministero, senza specificare quale: Reznikov ha detto però in un’intervista che non accetterà l’incarico perché non corrisponde alle sue competenze.

