Le foto degli ultimi giorni a Venezia

Giovedì e venerdì sono stati rispettivamente il secondo e il terzo giorno della Mostra del Cinema di Venezia: ai photocall e sui tappeti rossi erano presenti pochi attori statunitensi per via dello sciopero in corso a Hollywood, ma qualcuno c’era. Tra questi giovedì si sono visti gli attori Adam Driver e Patrick Dempsey, entrambi nel cast del film di Micheal Mann Ferrari, sulla storia di Enzo Ferrari, fondatore della casa automobilistica modenese. Giovedì sono stati presentati anche El Conde del regista cileno Pablo Larrain, una commedia horror sulla storia recente del Cile, e Dogman del francese Luc Besson, sulla vita di un bambino che cresce amando solo i suoi cani.

Venerdì è stato invece il giorno di Poor things, del regista e sceneggiatore greco Yorgos Lanthimos, che uscirà in Italia il 25 gennaio, e del secondo film italiano in concorso (il primo era stato Comandante di Edoardo De Angelis): Finalmente l’alba di Saverio Costanzo. La trama gira attorno all’omicidio di Wilma Montesi, uno dei più celebri “cold case” della storia italiana. A Venezia è arrivato anche il regista statunitense Wes Anderson per la presentazione del cortometraggio prodotto da Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, ispirato a uno dei racconti della raccolta Un gioco da ragazzi di Roald Dahl.