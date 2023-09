La “capsula del tempo” che sembrava non contenere nulla, e invece qualcosa c’era

A maggio nella sede dell’Accademia militare degli Stati Uniti di West Point, che si trova a circa 70 chilometri a nord di New York, era stata trovata una “capsula del tempo”, cioè uno di quei contenitori sigillati e nascosti per essere ritrovati e aperti più avanti. Lunedì scorso, dopo mesi di attesa e aspettative, migliaia di persone si erano collegate su YouTube per assistere alla diretta dell’apertura della capsula, che però si era rivelata una delusione. Nella scatola infatti sembrava ci fosse solo polvere.

Dopo qualche giorno di analisi in laboratorio però l’archeologo dell’accademia militare Paul Hudson ha trovato effettivamente qualcosa: sei monete d’argento con data tra il 1795 e il 1828 e una medaglia di commemorazione che secondo la storica Jennifer Voigtschild potrebbe risalire al 1826.

La capsula del tempo di West Point è una scatola di piombo cubica di circa 30 centimetri per lato. Era stata trovata per caso nella sede dell’accademia militare di West Point, durante il restauro del monumento dedicato al generale e ingegnere militare polacco Tadeusz Kosciuszko, considerato uno degli eroi della guerra d’indipendenza che si svolse negli Stati Uniti tra il 1775 e il 1783.

Secondo la ricostruzione storica di West Point, la statua di bronzo che lo rappresenta, e che è alta 2 metri e mezzo, sarebbe stata progettata nel 1822 ma sarebbe stata installata sul piedistallo su cui si trova ora 85 anni dopo.

Non è ancora chiaro chi abbia nascosto la scatola, né quando o perché lo abbia fatto, anche se la presenza di una moneta del 1828 impone una datazione almeno successiva a quella data. Hudson ha detto alla stampa che l’indagine sulla scatola è ancora all’inizio. Una cosa che andrà capita è che cos’è tutta la polvere che conteneva: potrebbe essere entrata da fuori, ma potrebbe anche contenere quello che resta di materiali che negli anni sono degradati, come per esempio delle lettere.