Gli ultimi biglietti per Talk, a Faenza

Il 22, 23 e 24 settembre il Post tornerà a Faenza con Talk, le giornate di incontri per parlare di come vanno le cose intorno a noi, assieme alla redazione del Post e a ospiti e amici che possano aiutarci a raccontare e spiegare quel che succede.

L’edizione di quest’anno sarà la quinta a Faenza e la più ambiziosa edizione di Talk organizzata fin qui: con più ospiti, più incontri, una durata maggiore e una capienza aumentata. Anche questa edizione sarà permessa dall’accoglienza del Comune e di Faventia Sales, il bello spazio all’aperto che ha ospitato già le prime quattro edizioni di Talk, e sarà a Faenza nonostante i problemi che la città sta ancora affrontando dopo le gravi alluvioni di questa primavera: anzi, il Post ci ha tenuto ad esserci ancora di più e con maggiore impegno, per fare la sua piccola parte affinché le cose tornino come prima e meglio di prima per tutte e tutti.

Pubblicità

Come è stato sempre, gli incontri di Talk saranno a ingresso libero, ma abbonate e abbonati del Post come sempre potranno prenotarsi per partecipare alle giornate che desiderano, con una piccola novità: vista l’alta richiesta di biglietti per gli ultimi Talk abbiamo deciso di permettere le prenotazioni in due momenti separati: una parte dei biglietti disponibili era disponibile da lunedì 28 agosto, mentre i rimanenti sono prenotabili da oggi, venerdì 1º settembre.

Per ognuna delle giornate di Talk serve una prenotazione diversa e abbonate e abbonati possono prenotare fino a due posti a testa per ogni giornata (si può portare una persona in più, insomma).

Lunedì 28 agosto le richieste di registrazione sono state moltissime e, concentrandosi tutte all’apertura delle prenotazioni, hanno esaurito i posti disponibili in pochi minuti. Oggi mettiamo a disposizione l’altra metà dei posti ed è probabile che sarete ancora in tantissimi a collegarvi subito: quello che possiamo consigliarvi è di aggiornare la pagina di prenotazione anche più volte dopo le 15, per accedere ai link di prenotazione non appena saranno disponibili.

La prenotazione dei posti è possibile da questa pagina accessibile ad abbonate e abbonati dopo aver fatto login.

Guarda il programma completo oppure leggilo a questo link