Le avversarie delle italiane ai gironi di Champions League

Giovedì sera si sono svolti a Montecarlo i sorteggi dei gironi di Champions League, il torneo a cui partecipano le migliori squadre d’Europa che è anche il più competitivo e seguito del calcio internazionale. L’Italia è rappresentata nella competizione da Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Gli otto gironi di Champions League:

Gruppo A

– Bayern Monaco

– Manchester United

– Copenaghen

– Galatasaray

Gruppo B

– Siviglia

– Arsenal

– PSV Eindhoven

– Lens

Gruppo C

– Napoli

– Real Madrid

– Braga

– Union Berlino

Gruppo D

– Benfica

– Inter

– Salisburgo

– Real Sociedad

Gruppo E

– Feyenoord

– Atletico Madrid

– Lazio

– Celtic

Gruppo F

– Paris Saint-Germain

– Borussia Dortmund

– Milan

– Newcastle

Gruppo G

– Manchester City

– Lipsia

– Stella Rossa

– Young Boys

Gruppo H

– Barcellona

– Porto

– Shakhtar Donetsk

– Anversa

Il sorteggio

Al sorteggio partecipavano 32 squadre: le 26 qualificate di diritto tramite i piazzamenti nei rispettivi campionati e le sei vincitrici degli spareggi disputati nei giorni scorsi. Una volta terminato il sorteggio, il calendario delle partite sarà pubblicato entro sabato alle 12.

Le regole

Gli otto gironi sono composti da quattro squadre, una per ciascuna delle quattro fasce in cui sono state divise. La prima è riservata alle vincitrici dei campionati e delle ultime edizioni di Champions ed Europa League: il Napoli, in quanto campione d’Italia, era stato sorteggiato da lì. Le componenti delle altre tre fasce erano determinate dal ranking europeo, cioè dai risultati ottenuti nelle ultime partecipazioni alle coppe. Nessuna squadra poteva essere sorteggiata con una connazionale in questa fase del torneo.

Fasce e partecipanti

In base a queste regole, l’Inter era stata inserita nella seconda fascia mentre Lazio e Milan erano nella terza, con maggiori probabilità di finire in un girone difficile: cosa che è successa al Milan, mentre alla Lazio è andata meglio.

Fascia 1

Napoli

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Barcellona

Benfica

Siviglia

Feyenoord

Fascia 2

Real Madrid

Manchester United

Inter

Arsenal

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Porto

Lipsia

Fascia 3

Salisburgo

Shaktar Donetsk

Milan

Lazio

Stella Rossa

Braga

PSV Eindhoven

Copenaghen

Fascia 4

Newcastle

Real Sociedad

Celtic

Union Berlino

Galatasaray

Lens

Young Boys

Anversa